Critics Choice Awards 2026: veja onde assistir aos filmes vencedores

Está aberta a temporada de prêmios de 2026: a 31ª edição do Critics Choice Awards foi realizada neste domingo, 4, em Los Angeles, em premiou os principais filmes de sucesso do ano passado.

A premiação é considerada um dos termômetros para o Oscar. O Brasil saiu vitorioso com O Agente Secreto, que levou a estatueta de Melhor Filme Estrangeiro. Adolpho Veloso, BRASILEIRO, também levou o prêmio de Melhor Direção de Fotografia pelo trabalho em Sonhos de Trem, filme já disponível na Netflix.

Entre os destaques da noite estão Uma Batalha Após a Outra, de Paul Thomas Anderson, que venceu como Melhor Filme, Melhor Roteiro Original e Melhor Direção. A categoria foi anunciada por Wagner Moura e Kleber Mendonça Filho.

Pecadores, de Ryan Coogler, Guerreiras do K-POP e Marty Supreme também estiveram entre os principais vencedores da 31ª edição do prêmio.

Você pode conferir a lista completa de ganhadores do Critics Choice Awards aqui.

Onde assistir aos filmes vencedores do Critics Choice Awards em 2026?

O Agente Secreto

Sinopse: Ambientado em Recife no ano de 1977, O Agente Secreto se enquadra como um thriller político. Na trama, Marcelo (Wagner Moura) é um foragido misterioso que volta ao Recife para reencontrar o filho. Em busca de paz, ele logo percebe que a cidade está longe de ser o refúgio que procura.

Onde assistir: em cartaz nos cinemas brasileiros

Hamnet: A Vida Antes de Hamlet

Sinopse: William Shakespeare e a sua esposa, Agnes, celebram o nascimento dos dois filhos gêmeos. Quando a tragédia atinge a família, a história mais brilhante de Shakespeare ganha espaço para crescer.



Onde assistir: em cartaz nos cinemas brasileiros

Pecadores

Sinopse: Dois irmãos gêmeos tentam deixar suas vidas problemáticas para trás e retornam à sua cidade natal para recomeçar. Lá, eles descobrem que um mal ainda maior está à espreita para recebê-los de volta.

Onde assistir: HBO Max

Sonhos de Trem

Sinopse: Um lenhador leva uma vida tranquila enquanto lida com o amor e a perda em uma época de profundas transformações nos Estados Unidos do começo do século 20.



Onde assistir: Netflix

Frankenstein

Sinopse: Um cientista brilhante, mas egoísta, traz uma criatura monstruosa à vida em um experimento ousado que, em última análise, leva à ruína tanto do criador quanto de sua trágica criação.



Onde assistir: Netflix

Uma Batalha Após a Outra

Sinopse: Um ex-membro de um grupo busca ajuda de outros revolucionários para encontrar sua filha.



Onde assistir: HBO Max

Corra que a Polícia Vem Aí

Sinopse: Seguindo os passos de seu pai atrapalhado, o detetive Frank Drebin Jr. deve resolver um caso de assassinato para evitar que o departamento de polícia seja fechado.



Onde assistir: Paramount, Apple TV (Aluguel) e Prime Video

F1: O Filme

Sinopse: Sonny Hayes, um lendário piloto de Fórmula 1 dos anos 90, se aposenta e vive recluso após um grave acidente. Ele é convencido a voltar às pistas para atuar como mentor de um jovem talento, Joshua Pearce, e salvar uma equipe fictícia, a ApexGP, da falência, enfrentando suas próprias falhas e as pressões do esporte com muita adrenalina e drama nos bastidores.



Onde assistir: Apple TV e Prime Video (Aluguel)

A Hora do Mal

Sinopse: Todas as crianças da mesma sala de aula, exceto uma, desaparecem misteriosamente na mesma noite e exatamente no mesmo horário. A comunidade fica se perguntando quem ou o que está por trás do desaparecimento.



Onde assistir: HBO Max

Avatar: Fogo e Cinzas

Sinopse: O conflito em Pandora aumenta quando Jake e Neytiri encontram uma nova e agressiva tribo Na'vi.



Onde assistir: Em cartaz nos cinemas

Guerreiras do K-POP

Sinopse: Quando não estão lotando estádios, as estrelas do K-pop Rumi, Mira e Zoey usam seus poderes secretos para proteger os fãs de ameaças sobrenaturais.



Onde assistir: Netflix