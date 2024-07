Qual é a ordem cronológica correta de 'Planeta dos Macacos'? Veja onde assistir

A franquia "Planeta dos Macacos" é uma das mais tradicionais do cinema de ficção científica e, ao longo dos anos, caminha para se tornar também uma das mais longas. Já são 10 filmes baseados no romance francês de 1963 de mesmo nome, escrito por Pierre Boulle, sendo o último, "Planeta dos Macacos: O Reinado" lançado nos cinemas neste ano.

Com tantos longas-metragens baseados na obra de Boulle, a franquia conseguiu conquistar a atenção do público ao longo dos últimos 61 anos. Isso se deu tanto pela escolha de elenco — hoje muito reconhecida pela atuação de Andy Serkis como César, nos filmes mais recentes — quanto de diretores. A saga dos macacos já contou com direção de Tim Burton, Don Taylor, Matt Reeves, J. Lee Thompson, entre outros.

Somados, os 10 filmes conquistaram uma bilheteria de US$ 2.523,9 bilhões. O filme que mais conquistou o público foi "Planeta dos Macacos: O Confronto", de 2014, com US$ 710,6 milhões.

Desde o lançamento do primeiro filme em 1968, os outros nove que o seguiram foram tanto sequências quanto remakes, o que permitiu uma expansão interessante do universo no qual o filme se passa. Com a chegada de "Planeta dos Macacos: O Reinado" no streaming, vale a pena relembrar a ordem correta para assistir a todos os filmes e entender melhor a evolução dessa história fascinante. Veja abaixo:

Ordem de lançamento dos filmes de 'Planeta dos Macacos'

Planeta dos Macacos (1968)

De Volta ao Planeta dos Macacos (1970)

Fuga do Planeta dos Macacos (1971)

A Conquista do Planeta dos Macacos (1972)

Batalha do Planeta dos Macacos (1973)

Planeta dos Macacos (2001)

Planeta dos Macacos: A Origem (2011)

Planeta dos Macacos: O Confronto (2014)

Planeta dos Macacos: A Guerra (2017)

Planeta dos Macacos: O Reinado (2024)

Ordem cronológica dos filmes de 'Planeta dos Macacos'

Planeta dos Macacos: A Origem (2011)

Planeta dos Macacos: O Confronto (2014)

Planeta dos Macacos: A Guerra (2017)

Planeta dos Macacos: O Reinado (2024)

Planeta dos Macacos (1968)

De Volta ao Planeta dos Macacos (1970)

Fuga do Planeta dos Macacos (1971)

A Conquista do Planeta dos Macacos (1972)

Batalha do Planeta dos Macacos (1973)

Planeta dos Macacos (2001)

Onde assistir aos filmes de 'Planeta dos Macacos'?

Planeta dos Macacos (1968)

Bilheteria: 33,3 milhões

Sinopse: O astronauta americano George Taylor vai parar por acidente em um planeta habitado por macacos. Os animais dominam o lugar, escravizando os seres humanos, inclusive George e os tripulantes da nave. Agora, o astronauta terá que lutar pela sua liberdade e os outros.

Onde assistir: Disney+

De Volta ao Planeta dos Macacos (1970)

Bilheteria: 19 milhões

Sinopse: O astronauta Brent sai em missão de resgate ao colega Taylor, e precisa atravessar uma linha do tempo para o futuro e chegar ao planeta onde ele desapareceu. O planeta do futuro foi dominado pelos macacos e os homens vivem no subterrâneo.

Onde assistir: Disney+

Fuga do Planeta dos Macacos (1971)

Bilheteria: 12,3 milhões

Sinopse: Os símios Cornelius e Zira retornam no tempo para escapar da destruição de seu mundo e chegam à Los Angeles do século 20, onde são tratados como curiosidades. Mas logo são perseguidos pelo governo, que pretende evitar o nascimento do bebê de Zira.

Onde assistir: Disney+

A Conquista do Planeta dos Macacos (1972)

Bilheteria: 9,7 milhões

Sinopse: No futuro, os macacos são domesticados e se tornam animais de estimação. Mas as condições de vida dos símios instigam César, um primata altamente desenvolvido, a liderar uma revolta colossal contra seus opressores humanos.

Onde assistir: Disney+

Batalha do Planeta dos Macacos (1973)

Bilheteria: 8,8 milhões

Sinopse: Após uma guerra nuclear, a Terra é governada por macacos altamente evoluídos, que convivem em harmonia com os humanos sobreviventes. Entretanto, alguns deles descobrem como entrar na cidade dos macacos e bolam um plano para retomar o planeta.

Onde assistir: Disney+

Planeta dos Macacos (2001)

Bilheteria: 362,2 milhões

Sinopse: Remake do filme de 1968. Depois de sofrer um acidente com sua espaçonave, Leo Davidson consegue chegar a um planeta diferente, aparentemente cruel, onde seres humanos são caçados e escravizados por primatas e têm de se esforçar muito para conquistar seus meios de subsistência. Ao ver tudo aquilo, Leo fica indignado com a opressão imposta aos humanos. Ele logo propõe uma revolução, tornando-se uma enorme ameaça ao status quo do planeta.

Onde assistir: Disney+

Planeta dos Macacos: A Origem (2011)

Bilheteria: 481,8 milhões

Sinopse: Prequelas dos filmes já lançados. Um chimpanzé de laboratório desenvolve inteligência e emoções humanas e uma batalha épica surge para determinar qual espécie será dominante no planeta Terra.

Onde assistir: Disney+

Planeta dos Macacos: O Confronto (2014)

Bilheteria: 710,6 milhões

Sinopse: Dez anos após seu último embate, um grupo de humanos sobrevivente de uma praga mortal ameaça a crescente nação de macacos geneticamente evoluídos de César. Ambos os lados são levados a uma guerra que pode determinar definitivamente a espécie dominante da Terra.

Onde assistir: Disney+

Planeta dos Macacos: A Guerra (2017)

Bilheteria: 490,7 milhões

Sinopse: César e seu grupo são forçados a entrar em uma guerra contra um exército de soldados liderados por um impiedoso coronel. Depois que vários macacos perdem suas vidas no conflito, César luta contra seus instintos e parte em busca de vingança. Dessa jornada, o futuro do planeta poderá estar em jogo.

Onde assistir: Disney+

Planeta dos Macacos: O Reinado (2024)

Bilheteria: 395,5 milhões

Sinopse:Muitas sociedades de macacos cresceram desde quando César levou seu povo a um oásis, enquanto os humanos foram reduzidos a sobreviver e se esconder nas sombras.

Onde assistir: Disney+