Desfile das Campeãs 2026 do Rio: veja a ordem de apresentação das escolas

Seis escolas do Grupo Especial voltam à Sapucaí no sábado, 21; veja que horas começa e onde assistir ao vivo

Viradouro: escola é campeã do Carnaval 2026 do Rio de Janeiro (Mauro PIMENTEL / AFP /Getty Images)

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 21 de fevereiro de 2026 às 20h22.

O Desfile das Campeãs do Carnaval 2026 no Rio de Janeiro é hoje. As seis agremiações mais bem colocadas do Grupo Especial voltam à Marquês de Sapucaí neste sábado, 21, em uma apresentação que encerra oficialmente o Carnaval na Avenida.

Que horas é o Desfile das Campeãs 2026 no Rio?

O desfile será neste sábado, 21 de fevereiro, com início previsto para 21h, na Marquês de Sapucaí.

A transmissão está programada para começar às 20h.

Onde assistir ao vivo o Desfile das Campeãs do Rio 2026?

Quem não for à Sapucaí poderá acompanhar o desfile ao vivo pelo Multishow e pela plataforma de streaming Globoplay, com transmissão prevista para começar às 20h .

Quais escolas desfilam no Rio hoje?

O Desfile das Campeãs reúne as seis escolas mais bem colocadas nos desfiles do Grupo Especial. A campeã encerra as apresentações da noite.

As escolas confirmadas são:

  • Unidos do Viradouro (campeã)
  • Beija-Flor de Nilópolis
  • Unidos de Vila Isabel
  • Acadêmicos do Salgueiro
  • Imperatriz Leopoldinense
  • Estação Primeira de Mangueira

Qual é a ordem de apresentação das escolas?

  • Mangueira (6º lugar)
  • Imperatriz (5º lugar)
  • Salgueiro (4º lugar)
  • Vila Isabel (3º lugar)
  • Beija-Flor (vice-campeã)
  • Viradouro (campeã)
Acompanhe tudo sobre:CarnavalRio de JaneiroEscolas de samba

