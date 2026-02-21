Desfile das Campeãs 2026 do Rio: veja a ordem de apresentação das escolas

Viradouro: escola é campeã do Carnaval 2026 do Rio de Janeiro (Mauro PIMENTEL / AFP /Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 21 de fevereiro de 2026 às 20h22.
O Desfile das Campeãs do Carnaval 2026 no Rio de Janeiro é hoje. As seis agremiações mais bem colocadas do Grupo Especial voltam à Marquês de Sapucaí neste sábado, 21, em uma apresentação que encerra oficialmente o Carnaval na Avenida.
O desfile será neste sábado, 21 de fevereiro, com início previsto para 21h, na Marquês de Sapucaí.
A transmissão está programada para começar às 20h.
Quem não for à Sapucaí poderá acompanhar o desfile ao vivo pelo Multishow e pela plataforma de streaming Globoplay, com transmissão prevista para começar às 20h .
O Desfile das Campeãs reúne as seis escolas mais bem colocadas nos desfiles do Grupo Especial. A campeã encerra as apresentações da noite.
As escolas confirmadas são: