Desfile das Campeãs 2026: veja horário e onde assistir ao vivo

Mocidade Alegre - Campeã do Carnaval de São Paulo de 2026 | Foto: Agência Brasil
Redatora
Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 11h55.
O Desfile das Campeãs do Carnaval 2026 já tem data, horários e escolas confirmadas no Rio de Janeiro e em São Paulo.
No Rio, as seis agremiações mais bem colocadas do Grupo Especial voltam à Marquês de Sapucaí no sábado, 21, em uma apresentação que encerra oficialmente o Carnaval na Avenida.
Em São Paulo, o Desfile das Campeãs também acontece no sábado, 21, no Sambódromo do Anhembi, reunindo nove escolas, incluindo a campeã do Grupo Especial e agremiações vindas dos grupos de acesso.
No Rio de Janeiro, o Desfile das Campeãs será no sábado, 21 de fevereiro, com início previsto para 21h, na Marquês de Sapucaí. A transmissão, porém, está programada para começar às 20h, no mesmo dia.
Em São Paulo, o desfile começa às 20h, no Sambódromo do Anhembi, na Zona Norte da capital.
Quem não for à Sapucaí poderá acompanhar o Desfile das Campeãs do Rio 2026 ao vivo pelo Multishow e pela plataforma de streaming Globoplay, com transmissão prevista para começar às 20h do sábado, 21.
No Rio, o Desfile das Campeãs reúne as seis escolas mais bem colocadas nos desfiles do Grupo Especial. A campeã encerra as apresentações da noite.
As escolas confirmadas são:
Em São Paulo, o Desfile das Campeãs reúne nove escolas, incluindo as duas primeiras colocadas do Grupo de Acesso II, as duas primeiras do Grupo de Acesso I e as cinco primeiras do Grupo Especial.
Confira a ordem e os horários do desfile no Anhembi: