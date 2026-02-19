Desfile das Campeãs 2026: veja horário e onde assistir ao vivo

O Desfile das Campeãs do Carnaval 2026 já tem data, horários e escolas confirmadas no Rio de Janeiro e em São Paulo.

No Rio, as seis agremiações mais bem colocadas do Grupo Especial voltam à Marquês de Sapucaí no sábado, 21, em uma apresentação que encerra oficialmente o Carnaval na Avenida.

Em São Paulo, o Desfile das Campeãs também acontece no sábado, 21, no Sambódromo do Anhembi, reunindo nove escolas, incluindo a campeã do Grupo Especial e agremiações vindas dos grupos de acesso.

Que horas é o Desfile das Campeãs 2026?

No Rio de Janeiro, o Desfile das Campeãs será no sábado, 21 de fevereiro, com início previsto para 21h, na Marquês de Sapucaí. A transmissão, porém, está programada para começar às 20h, no mesmo dia.

Em São Paulo, o desfile começa às 20h, no Sambódromo do Anhembi, na Zona Norte da capital.

Onde assistir ao vivo o Desfile das Campeãs?

Quem não for à Sapucaí poderá acompanhar o Desfile das Campeãs do Rio 2026 ao vivo pelo Multishow e pela plataforma de streaming Globoplay, com transmissão prevista para começar às 20h do sábado, 21.

Quais escolas desfilam no Desfile das Campeãs do Rio 2026?

No Rio, o Desfile das Campeãs reúne as seis escolas mais bem colocadas nos desfiles do Grupo Especial. A campeã encerra as apresentações da noite.

As escolas confirmadas são:

Unidos do Viradouro (campeã)

Beija-Flor de Nilópolis

Unidos de Vila Isabel

Acadêmicos do Salgueiro

Imperatriz Leopoldinense

Estação Primeira de Mangueira

Ordem e horários do Desfile das Campeãs de São Paulo 2026

Em São Paulo, o Desfile das Campeãs reúne nove escolas, incluindo as duas primeiras colocadas do Grupo de Acesso II, as duas primeiras do Grupo de Acesso I e as cinco primeiras do Grupo Especial.

Confira a ordem e os horários do desfile no Anhembi: