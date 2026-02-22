Carnaval 2026 no RJ: blocos de rua hoje, domingo, 22 de fevereiro

As ruas do Rio de Janeiro recebem neste domingo, 22 de fevereiro, uma agenda com 20 blocos do pós-Carnaval, com desfiles a partir das 7 horas até a noite.

Entre os destaques estão Monobloco, Filhos da PUC, Bloco Beatles Para Crianças! e Bloco do Bita, em regiões como Centro, Zona Sul e Zona Norte.

Veja a lista com os blocos de rua do Carnaval do Rio de Janeiro que vão desfilar neste domingo, com horários e bairros.

LEIA TAMBÉM:

Blocos de Carnaval do RJ hoje, domingo, 22 de fevereiro, por bairro:

Centro

Monobloco – 07:00

Ipanema

Bloco Little Be – Infantil – 08:00

Conjunto Habitacional Barangal – 09:00

Tijuca

Bloquinho do Sem Ribalta – Infantil – 09:00

Aí Sim – 12:00

Leblon

Filhos da PUC – 09:00

Madureira

República Suburbana – 10:00

Ribeira

União dos Blocos da Ilha do Governador – 10:00

Jardim Guanabara

Quem vai vai, Quem não vai não Cagueta! – 11:00

Padre Miguel

Vou te Pescar – 11:00

Santa Teresa

Bonde da Folia – 13:00

Realengo

Balbúrdia de Realengo – 15:00

Saúde

NossoBloco – 15:00

Gávea

Bloco Beatles Para Crianças! – 15:00

Sambinha do Bosque – 19:00

Méier

Amigos da Joaquim Méier – 16:00

Vila Isabel

7 De Paus – 16:00

Leme

Saideira – 16:00

Jacarepaguá

Bloco do Bita – Infantil – 17:00

Copacabana

Bailinho com A Patrulha Canina – Infantil – 17:00