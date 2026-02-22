Pop

Carnaval 2026 no RJ: blocos de rua hoje, domingo, 22 de fevereiro

Monobloco abre a programação; veja horários e locais dos desfiles

Carnaval 2026: veja a programação dos blocos do Rio de Janeiro (Bruna Prado/Getty Images)

Maria Eduarda Lameza
Estagiária de jornalismo

Publicado em 22 de fevereiro de 2026 às 05h00.

As ruas do Rio de Janeiro recebem neste domingo, 22 de fevereiro, uma agenda com 20 blocos do pós-Carnaval, com desfiles a partir das 7 horas até a noite.

Entre os destaques estão Monobloco, Filhos da PUC, Bloco Beatles Para Crianças! e Bloco do Bita, em regiões como Centro, Zona Sul e Zona Norte.

Veja a lista com os blocos de rua do Carnaval do Rio de Janeiro que vão desfilar neste domingo, com horários e bairros.

Blocos de Carnaval do RJ hoje, domingo, 22 de fevereiro, por bairro:

Centro

Monobloco – 07:00

Ipanema

Bloco Little Be – Infantil – 08:00

Conjunto Habitacional Barangal – 09:00

Tijuca

Bloquinho do Sem Ribalta – Infantil – 09:00

Aí Sim – 12:00

Leblon

Filhos da PUC – 09:00

Madureira

República Suburbana – 10:00

Ribeira

União dos Blocos da Ilha do Governador – 10:00

Jardim Guanabara

Quem vai vai, Quem não vai não Cagueta! – 11:00

Padre Miguel

Vou te Pescar – 11:00

Santa Teresa

Bonde da Folia – 13:00

Realengo

Balbúrdia de Realengo – 15:00

Saúde

NossoBloco – 15:00

Gávea

Bloco Beatles Para Crianças! – 15:00

Sambinha do Bosque – 19:00

Méier

Amigos da Joaquim Méier – 16:00

Vila Isabel

7 De Paus – 16:00

Leme

Saideira – 16:00

Jacarepaguá

Bloco do Bita – Infantil – 17:00

Copacabana

Bailinho com A Patrulha Canina – Infantil – 17:00

