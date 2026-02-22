Carnaval 2026 no RJ: blocos de rua hoje, domingo, 22 de fevereiro

Carnaval 2026: veja a programação dos blocos do Rio de Janeiro (Bruna Prado/Getty Images)
Publicado em 22 de fevereiro de 2026 às 05h00.
As ruas do Rio de Janeiro recebem neste domingo, 22 de fevereiro, uma agenda com 20 blocos do pós-Carnaval, com desfiles a partir das 7 horas até a noite.
Entre os destaques estão Monobloco, Filhos da PUC, Bloco Beatles Para Crianças! e Bloco do Bita, em regiões como Centro, Zona Sul e Zona Norte.
Veja a lista com os blocos de rua do Carnaval do Rio de Janeiro que vão desfilar neste domingo, com horários e bairros.
Monobloco – 07:00
Bloco Little Be – Infantil – 08:00
Conjunto Habitacional Barangal – 09:00
Bloquinho do Sem Ribalta – Infantil – 09:00
Aí Sim – 12:00
Filhos da PUC – 09:00
República Suburbana – 10:00
União dos Blocos da Ilha do Governador – 10:00
Quem vai vai, Quem não vai não Cagueta! – 11:00
Vou te Pescar – 11:00
Bonde da Folia – 13:00
Balbúrdia de Realengo – 15:00
NossoBloco – 15:00
Bloco Beatles Para Crianças! – 15:00
Sambinha do Bosque – 19:00
Amigos da Joaquim Méier – 16:00
7 De Paus – 16:00
Saideira – 16:00
Bloco do Bita – Infantil – 17:00
Bailinho com A Patrulha Canina – Infantil – 17:00