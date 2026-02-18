Viradouro é campeã do Carnaval do Rio de Janeiro 2026 e leva seu 4º título

A Unidos do Viradouro levou o título de campeã do Carnaval de 2026 do Rio de JaneiroAs notas foram apuradas na tarde desta quarta-feira, 18 de fevereiro, no Cidade do Samba, na capital do Rio. Este é o 4º título da escola de samba.

A agremiação fechou na liderança com 270 pontos, em segundo lugar ficou a escola Beija-Flor, com 269,9 pontos, e em terceiro lugar, a escola Vila Isabel, com 269 pontos.

Na avaliação, os jurados levaram em consideração os quesitos: bateria; harmonia; evolução; samba enredo; enredo; mestre-sala e porta-bandeira; comissão de frente; alegoria; e fantasia.

Como foi a apresentação da Unidos do Viradouro?

A escola de Niterói apresentou o enredo “Pra Cima, Ciça”, em referência ao mestre de bateria da própria agremiação. O desfile destacou a trajetória de Ciça como figura central da escola e integrou sua atuação à narrativa oficial do enredo. Segundo o jornal O Globo, o júri apontou como diferencial da apresentação “explorar com maestria o carisma dessa figura, tanto como representante do sambista tradicional quanto pela sua presença marcante”.

Durante a passagem pela Marquês de Sapucaí, Ciça integrou a comissão de frente e, em seguida, retornou ao início da pista para assumir a condução da bateria Furacão Vermelho e Branco. O mestre de bateria participou de dois momentos distintos do desfile, primeiro na abertura coreografada e depois à frente dos ritmistas.

No setor da bateria, ele reeditou uma cena do Carnaval de 2007: subiu em um carro alegórico ao lado dos ritmistas e conduziu a execução do samba do alto da estrutura, acompanhado da rainha de bateria Juliana Paes. A reencenação retomou um dos momentos mais associados à trajetória do mestre na escola.

Ciça acumulou funções na apresentação. Além de comandar a Furacão Vermelho e Branco, tornou-se o eixo temático do enredo que levou a escola ao título de Melhor Escola no Estandarte de Ouro. Individualmente, recebeu o prêmio de Personalidade do Ano, concedido pelo jornal O Globo desde 1972.

Quais escolas foram rebaixadas?

As agremiações Acadêmicos de Niterói e Mocidade Independente de Padre Miguel serão rebaixadas para a Série Ouro em 2027. A Padre Miguel fechou com 267,4 pontos e a Niterói ficou com 264,6 pontos.

O desfile da Acadêmicos de Niterói homenageou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em seu samba-enredo. Na avenida, a escola abordou a trajetória do político e fez crítica indiretas a adversários políticos, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), e a grupos conservadores. O samba-enredo levou o título “Do alto do mulungu surge a esperança: Lula, o operário do Brasil”.

