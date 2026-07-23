Como pedir reembolso e cancelar cobrança indevida em cartões de crédito

Uma cobrança que o cliente não reconhece na fatura ou no extrato pode ser resolvida sem ligar para a central e sem ir à agência.

Os aplicativos dos bancos brasileiros já oferecem seções de contestação de compra, cancelamento de débito automático e até acionamento do Mecanismo Especial de Devolução do Pix (MED) direto pela tela do celular.

O que conta como cobrança indevida?

Qualquer valor debitado sem autorização do titular da conta se enquadra nessa categoria. Os casos mais frequentes envolvem:

Compras não reconhecidas no cartão de crédito por clonagem ou fraude;

Tarifas de pacotes de serviços que o cliente não contratou;

Assinaturas que continuam cobrando após o cancelamento;

que continuam cobrando após o cancelamento; Transferências via Pix feitas sob coação ou golpe.

O Código de Defesa do Consumidor (CDC), no artigo 42, parágrafo único, garante ao consumidor que pagou valor indevido o direito à restituição em dobro, com correção monetária, salvo nos casos em que a instituição comprove engano justificável.

Como contestar cobrança no cartão de crédito pelo app?

O procedimento interno dos bancos para disputar uma transação no cartão chama-se chargeback. O passo a passo funciona assim:

Abra a seção de cartões ou fatura no app do banco; Localize a transação e toque sobre ela; Selecione a opção "Contestar compra", "Reportar problema" ou "Não reconheço esta compra" — o nome varia conforme a instituição; Escolha o motivo: fraude, valor divergente, serviço não prestado ou cobrança duplicada; Anexe prints, comprovantes de cancelamento ou mensagens trocadas com o estabelecimento, se houver; Salve o número de protocolo gerado pelo app.

A maioria dos bancos aplica um crédito provisório na fatura enquanto a bandeira analisa a contestação. Esse processo pode levar de 45 a 90 dias conforme a instituição e da bandeira do cartão.

Há um detalhe que poucos consumidores conhecem. O artigo 54-G, inciso I, do CDC determina que, se o cliente notificar a administradora do cartão com pelo menos dez dias de antecedência em relação ao vencimento da fatura, ele pode deduzir o valor contestado e pagar apenas a parte não disputada — sem que isso gere inadimplência ou juros sobre o montante em análise.

Como cancelar débito automático indevido pelo app?

Quando uma empresa continua cobrando via débito automático após o cancelamento de um serviço, o caminho é revogar a autorização de débito antes de disputar o valor já descontado. No app:

Acesse a área de pagamentos ou pesquise "débito automático" na barra de busca; Localize a empresa na lista de autorizações ativas; Toque em "Cancelar débito automático" ou "Excluir autorização"; Salve o comprovante em PDF.

Esse bloqueio impede novas cobranças daquela empresa a partir da data da exclusão. Para recuperar os valores já debitados, o cliente precisa abrir uma contestação separada pelo chat ou SAC do app. É importante informar que o serviço havia sido cancelado e anexar o comprovante de cancelamento.

Como pedir devolução de Pix por fraude pelo app?

Golpes envolvendo Pix não seguem o fluxo comum de contestação. O Banco Central criou o Mecanismo Especial de Devolução (MED) para esses casos:

Abra o extrato de transações Pix; Toque na transferência fraudulenta; Selecione "Reportar transação" ou "Contestar Pix"; O banco do pagador notifica o banco do recebedor, que bloqueia os recursos na conta de destino; A análise leva até sete dias corridos. Se a fraude for confirmada, o valor retorna à conta da vítima em até 96 horas.

O prazo para acionar o MED é de até 80 dias a partir da data da transferência. Quanto mais rápido o registro — de preferência no mesmo dia —, maiores as chances de o dinheiro ainda estar disponível para bloqueio na conta do fraudador.

O MED não se aplica a transferências feitas por engano sem envolvimento de fraude (por exemplo, digitar a chave Pix errada). Nesses casos, a recuperação depende de negociação direta com o recebedor ou de ação judicial.

Quais provas guardar para a contestação?

A documentação do caso é o que separa uma reclamação resolvida em dias de uma que se arrasta por meses. O registro mínimo inclui:

Print da cobrança no extrato ou na fatura com data, valor e nome do estabelecimento;

Comprovante de cancelamento do serviço, se aplicável;

Mensagens trocadas com a empresa ou com o banco;

Número de protocolo do atendimento no app.

O que fazer se o banco não resolver pelo app?

Se a resposta do banco for insatisfatória ou não vier no prazo informado, a escalada segue uma ordem definida:

Ouvidoria do banco: canal obrigatório que funciona como segunda instância interna. A instituição deve fornecer o contato da ouvidoria no próprio app; Banco Central do Brasil: reclamações contra instituições financeiras podem ser registradas pelo site ou app do BC; Procon do estado: abre procedimento administrativo para mediação; consumidor.gov.br: plataforma do governo federal para resolução de conflitos com empresas cadastradas.

Se nenhuma dessas vias resolver, o consumidor pode recorrer ao Juizado Especial Cível para valores de até 20 salários mínimos, sem necessidade de advogado.