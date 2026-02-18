Quando será o Desfile das Campeãs do Rio? Veja data e as escolas que participarão

Carnaval 2026: veja quem estará no Desfile das Campeãs (Leandro Fonseca /Exame)
Repórter
Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 18h56.
A Unidos do Viradouro levou o título de campeã do Grupo Especial do Carnaval de 2026 do Rio de Janeiro. As notas foram apuradas na tarde desta quarta-feira, 18 de fevereiro, no Cidade do Samba, na capital do Rio. Este é o 4º título da história da escola de samba.A agremiação fechou na liderança com 270 pontos, em segundo lugar ficou a escola Beija-Flor, com 269,9 pontos, e em terceiro lugar, a escola Vila Isabel, com 269 pontos.
Além da Unidos do Viradouro, outras seis escolas retornam à Marquês de Sapucaí na noite de sábado, 21, para o Desfile das Campeãs do Carnaval do Rio de Janeiro. A apresentação reúne as agremiações mais bem colocadas do Grupo Especial, com encerramento previsto já na madrugada de domingo, 22, sob responsabilidade da Unidos do Viradouro, campeã da edição.
O evento contará com a Estação Primeira de Mangueira, Imperatriz Leopoldinense, Acadêmicos do Salgueiro, Unidos de Vila Isabel e Beija-Flor de Nilópolis, que desfilarão antes da Unidos do Viradouro. A campeã fecha a programação como última escola a cruzar a avenida.
O Desfile das Campeãs não tem caráter competitivo. A apresentação celebra o resultado da apuração realizada na quarta-feira, 18, quando foram definidas as seis primeiras colocadas do Grupo Especial.
Quem não comparecer à Marquês de Sapucaí poderá acompanhar a transmissão pelo canal Multishow ou pela plataforma de streaming Globoplay. O início está previsto para as 20h de sábado, 21.