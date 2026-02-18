Quando será o Desfile das Campeãs do Rio? Veja data e as escolas que participarão

A Unidos do Viradouro levou o título de campeã do Grupo Especial do Carnaval de 2026 do Rio de Janeiro. As notas foram apuradas na tarde desta quarta-feira, 18 de fevereiro, no Cidade do Samba, na capital do Rio. Este é o 4º título da história da escola de samba.

A agremiação fechou na liderança com 270 pontos, em segundo lugar ficou a escola Beija-Flor, com 269,9 pontos, e em terceiro lugar, a escola Vila Isabel, com 269 pontos.

Além da Unidos do Viradouro, outras seis escolas retornam à Marquês de Sapucaí na noite de sábado, 21, para o Desfile das Campeãs do Carnaval do Rio de Janeiro. A apresentação reúne as agremiações mais bem colocadas do Grupo Especial, com encerramento previsto já na madrugada de domingo, 22, sob responsabilidade da Unidos do Viradouro, campeã da edição.

O evento contará com a Estação Primeira de Mangueira, Imperatriz Leopoldinense, Acadêmicos do Salgueiro, Unidos de Vila Isabel e Beija-Flor de Nilópolis, que desfilarão antes da Unidos do Viradouro. A campeã fecha a programação como última escola a cruzar a avenida.

O Desfile das Campeãs não tem caráter competitivo. A apresentação celebra o resultado da apuração realizada na quarta-feira, 18, quando foram definidas as seis primeiras colocadas do Grupo Especial.

Veja a classificação geral da apuração

1º – Viradouro : 270,0 pontos

: 270,0 pontos 2º – Beija-Flor : 269,9 pontos

: 269,9 pontos 3º – Vila Isabel : 269,9 pontos

: 269,9 pontos 4º – Salgueiro : 269,7 pontos

: 269,7 pontos 5º – Imperatriz : 269,4 pontos

: 269,4 pontos 6º – Mangueira : 269,2 pontos

: 269,2 pontos 7º – Unidos da Tijuca : 268,7 pontos

: 268,7 pontos 8º – Grande Rio : 268,7 pontos

: 268,7 pontos 9º – Tuiuti : 268,5 pontos

: 268,5 pontos 10º – Portela : 267,9 pontos

: 267,9 pontos 11º – Mocidade : 267,4 pontos

: 267,4 pontos 12º – Acadêmicos de Niterói: 264,6 pontos

Veja a ordem oficial dos desfiles:

Mangueira

Imperatriz Leopoldinense

Acadêmicos do Salgueiro

Unidos de Vila Isabel

Beija-Flor de Nilópolis

Unidos do Viradouro

Como assistir ao Desfile das Campeãs?

Quem não comparecer à Marquês de Sapucaí poderá acompanhar a transmissão pelo canal Multishow ou pela plataforma de streaming Globoplay. O início está previsto para as 20h de sábado, 21.