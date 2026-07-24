Defesa Civil alerta para chuva: como se proteger no show do Harry Styles?

Harry Styles: cantor enfrentou temporal durante sua passagem pelo Brasil em 2022 ( Samir Hussein/WireImage/Getty Images)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 24 de julho de 2026 às 10h20.
Após dias secos e quentes, uma frente fria chega para mudar o tempo no Estado de São Paulo. A previsão na capital paulista dessa sexta-feira, 24, é de chuva durante todo o dia.
Apesar disso, Harry Styles sobe ao palco para a última noite da turnê "Together, Together" a partir das 20h45 no MorumBIS.
A Defesa Civil publicou um alerta por meio de suas redes sociais sobre a mudança do tempo entre quinta-feira, 23, e sexta-feira, 24. Diversas regiões do estado possuem previsão de pancadas de chuva, raios, rajadas de vento e queda na temperatura.
Nesta sexta-feira, a possibilidade de tempestade aumenta, com acúmulos maiores na faixa leste do estado, região central e na divisa com o Paraná.
Algumas cidades do interior, como Araçatuba, Estrela do Norte e Ribeirão Preto estão com alerta Laranja. Já a região de Altinópolis e Euclides da Cunha Paulista está com alerta Vermelho.
Por enquanto, São Paulo capital não está em estado de alerta, porém chuva é esperada na cidade e a situação pode mudar a qualquer momento. A temperatura deve se manter entre os 17° e 14° graus Celsius.
A principal recomendação para os fãs que pretendem ir ao show de Harry Styles no MorumBIS hoje é levar uma capa de chuva reforçada, boné e agasalhos com capuz, que também possam proteger do vento.
No entanto, a Defesa Civil de São Paulo deixou algumas orientações para casos de clima extremo. Entenda como se proteger:
Em casos de emergência, ligue para a Defesa Civil (199) ou para o Corpo de Bombeiros (193).