Cheiro de chuva existe? A ciência explica

Chuva: a ciência explica como moléculas liberadas pelo solo produzem o aroma típico após períodos de seca e por que algumas pessoas sentem e outras não (Getty Images)
Redatora
Publicado em 12 de março de 2026 às 09h24.
Muitas pessoas dizem sentir um cheiro característico logo antes ou durante a chuva. Esse aroma realmente existe e possui até um nome científico: petricor.
O termo foi descrito pela primeira vez em 1964 pelos cientistas Isabel Joy Bear e R. G. Thomas, em um artigo publicado na revista Nature.
Os pesquisadores investigaram o fenômeno após estudos realizados na Índia e concluíram que o cheiro associado à chuva é resultado de uma mistura de compostos químicos liberados quando a água entra em contato com o solo seco.
Esse aroma não é produzido por uma única substância, mas sim por diferentes elementos que podem aparecer juntos ou separadamente.
O chamado petricor surge quando a chuva atinge o solo e libera compostos presentes na terra, em microrganismos e na vegetação.
Entre os principais fatores estão:
Pesquisas indicam que o olfato humano é extremamente sensível à geosmina. Mesmo em concentrações muito pequenas, muitas pessoas conseguem perceber essa substância no ar.
Apesar de ser um fenômeno comum, nem todo mundo percebe o cheiro da chuva da mesma forma. Isso acontece porque cada pessoa possui um conjunto único de receptores olfativos, responsáveis por detectar moléculas de odor.
O nariz humano possui cerca de 400 tipos de receptores, controlados por centenas de genes.
Diferenças genéticas podem fazer com que determinadas moléculas sejam percebidas com mais intensidade por algumas pessoas e quase não sejam detectadas por outras.
Além da genética, fatores como idade, histórico de infecções respiratórias, exposição à poluição e traumas nasais também podem influenciar a capacidade de perceber odores.
Experiências pessoais e associações emocionais também podem tornar certos aromas mais marcantes. Por isso, para algumas pessoas o cheiro de chuva pode ser muito evidente, enquanto outras quase não percebem esse fenômeno.