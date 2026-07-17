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Harry Styles no Brasil: veja horário, como chegar e possível setlist do show deste sábado

Segunda apresentação da Together Together Tour de Harry Styles no MorumBIS acontece neste sábado, 18, com início previsto para às 20h45

Harry Styles encerrou sua última turnê, Love On Tour, com grande apresentação na Itália (Divulgação/Harry Styles)

Harry Styles encerrou sua última turnê, Love On Tour, com grande apresentação na Itália (Divulgação/Harry Styles)

Giulia Polizeli
Giulia Polizeli

Estagiária de jornalismo

Publicado em 17 de julho de 2026 às 07h02.

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Harry Styles terá sua segunda noite de apresentações neste sábado, 18, no MorumBIS. O cantor britânico retorna ao país pela quarta vez com a turnê Together, Together.

O pop-star retornou aos palcos brasileiros pela primeira vez desde 2022 na sexta-feira, 17. Outras duas apresentações estão marcadas no MorumBIS para os dias 21 e 24 de julho.

A turnê Together, Together segue o estilo de residência, ou seja, passa mais tempo em uma única cidade com diversas noites de apresentações, e já passou por Amsterdã e Londres antes de chegar ao Brasil. Com o novo formato, Styles construiu o show mais grandioso da sua carreira.

Se você está planejando ir ao show, fique de olho nas informações a seguir para evitar passar perrengues.

Que horas começa o show?

A apresentação de Harry Styles começa às 20h45, com abertura do duo Fcukers, sem horário divulgado até o momento. Os portões abrem às 16h.

Como chegar?

O MorumBIS fica situado na Praça Roberto Gomes Pedrosa, 1, na zona sul de São Paulo, e possui boa acessibilidade por transporte público. A maneira mais prática de acessar o local é pela estação Morumbi da Linha 4-Amarela.

Há ingressos disponíveis?

Os ingressos para o segundo dia de apresentações de Harry Styles estão esgotados. Ainda é possível comprar entradas para as datas 21 e 24 de julho.

Confira o possível setlist

  • Are You Listening Yet?
  • Golden
  • Adore You
  • Watermelon Sugar
  • Music For A Sushi Restaurant
  • Taste Back
  • Coming Up Roses
  • Fine Line
  • American Girls
  • Keep Driving
  • Ready, Steady, Go!
  • Dance No More
  • Treat People With Kindness + This Must Be The Place
  • Pop
  • Season 2 Weight Loss
  • Carla’s Song + Satellite
  • Aperture
  • Matilda*
  • Sign Of The Times
  • As It Was

*Música rotativa

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