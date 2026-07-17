Harry Styles no Brasil: veja horário, como chegar e possível setlist do show deste sábado

Harry Styles terá sua segunda noite de apresentações neste sábado, 18, no MorumBIS. O cantor britânico retorna ao país pela quarta vez com a turnê Together, Together.

O pop-star retornou aos palcos brasileiros pela primeira vez desde 2022 na sexta-feira, 17. Outras duas apresentações estão marcadas no MorumBIS para os dias 21 e 24 de julho.

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A turnê Together, Together segue o estilo de residência, ou seja, passa mais tempo em uma única cidade com diversas noites de apresentações, e já passou por Amsterdã e Londres antes de chegar ao Brasil. Com o novo formato, Styles construiu o show mais grandioso da sua carreira.

Se você está planejando ir ao show, fique de olho nas informações a seguir para evitar passar perrengues.

Que horas começa o show?

A apresentação de Harry Styles começa às 20h45, com abertura do duo Fcukers, sem horário divulgado até o momento. Os portões abrem às 16h.

Como chegar?

O MorumBIS fica situado na Praça Roberto Gomes Pedrosa, 1, na zona sul de São Paulo, e possui boa acessibilidade por transporte público. A maneira mais prática de acessar o local é pela estação Morumbi da Linha 4-Amarela.

Há ingressos disponíveis?

Os ingressos para o segundo dia de apresentações de Harry Styles estão esgotados. Ainda é possível comprar entradas para as datas 21 e 24 de julho.

Confira o possível setlist

Are You Listening Yet?

Golden

Adore You

Watermelon Sugar

Music For A Sushi Restaurant

Taste Back

Coming Up Roses

Fine Line

American Girls

Keep Driving

Ready, Steady, Go!

Dance No More

Treat People With Kindness + This Must Be The Place

Pop

Season 2 Weight Loss

Carla’s Song + Satellite

Aperture

Matilda*

Sign Of The Times

As It Was

*Música rotativa