Harry Styles no Brasil: veja horário, como chegar e possível setlist do show deste sábado

Harry Styles encerrou sua última turnê, Love On Tour, com grande apresentação na Itália (Divulgação/Harry Styles)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 17 de julho de 2026 às 07h02.
Harry Styles terá sua segunda noite de apresentações neste sábado, 18, no MorumBIS. O cantor britânico retorna ao país pela quarta vez com a turnê Together, Together.
O pop-star retornou aos palcos brasileiros pela primeira vez desde 2022 na sexta-feira, 17. Outras duas apresentações estão marcadas no MorumBIS para os dias 21 e 24 de julho.
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A turnê Together, Together segue o estilo de residência, ou seja, passa mais tempo em uma única cidade com diversas noites de apresentações, e já passou por Amsterdã e Londres antes de chegar ao Brasil. Com o novo formato, Styles construiu o show mais grandioso da sua carreira.
Se você está planejando ir ao show, fique de olho nas informações a seguir para evitar passar perrengues.
A apresentação de Harry Styles começa às 20h45, com abertura do duo Fcukers, sem horário divulgado até o momento. Os portões abrem às 16h.
O MorumBIS fica situado na Praça Roberto Gomes Pedrosa, 1, na zona sul de São Paulo, e possui boa acessibilidade por transporte público. A maneira mais prática de acessar o local é pela estação Morumbi da Linha 4-Amarela.
Os ingressos para o segundo dia de apresentações de Harry Styles estão esgotados. Ainda é possível comprar entradas para as datas 21 e 24 de julho.
*Música rotativa