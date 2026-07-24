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Show da Xuxa: veja horário, como chegar e possível setlist deste sábado

Turnê "XUXA - O Último Vôo da Nave" começa no Nubank Parque, em São Paulo, nos dias 25 e 31 de julho

Xuxa: turnê da artista também deve passar pelo Rio de Janeiro até o fim de 2026 (Reprodução/Instagram/@xuxameneghel)

Xuxa: turnê da artista também deve passar pelo Rio de Janeiro até o fim de 2026 (Reprodução/Instagram/@xuxameneghel)

Giulia Polizeli
Giulia Polizeli

Estagiária de jornalismo

Publicado em 24 de julho de 2026 às 06h01.

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A apresentadora brasileira Xuxa Meneghel volta aos palcos de São Paulo por duas noites na turnê "XUXA - O Último Vôo da Nave". O primeiro show está marcado para este sábado, 25.

Criada com uma estrutura grandiosa, a apresentação tem como objetivo revisitar lembranças de diferentes momentos da carreira de Xuxa, desde o lendário Xou da Xuxa, passando por Xuxa Park e Planeta Xuxa, até alguns de seus sucessos do cinema, como Lua de Cristal, e a fase do Xuxa Só Para Baixinhos.

Que horas começa o show?

A apresentação de Xuxa está marcada para começar às 19 horas, e os portões serão abertos para o público às 16h. A turnê não possui um show de abertura.

Como chegar?

O Nubank Parque (antigo Allianz Parque) fica localizado na Avenida Francisco Matarazzo, 1705, na zona Oeste de São Paulo. Os fãs podem acessar o estádio pela estação Palmeiras-Barra Funda, que acomoda as Linha 3 -Vermelha do metrô e as Linhas 7 e 8 da CPTM.

A recém inaugurada Linha 6 - Laranja também pode ser um caminho viável para o público, com duas estações nas redondezas do estádio: Estação Perdizes ou a Estação SESC-Pompeia.

Há ingressos disponíveis?

Os ingressos para o show deste sábado, 25 da turnê "XUXA - O Último Vôo da Nave" ainda estão disponíveis.

É possível comprar entradas pelo site da Eventim para os setores Pista (apenas Inteira) e Cadeira Inferior (Meia Estudante, Meia Professor, Meia PCD, Meia Idoso, Meia Aposentado, Meia Jovem Baixa Renda e Inteira).

Confira o possível setlist

Por enquanto, a setlist completa do show ainda não foi divulgada, mas a cantora revelou algumas canções que estão confirmadas na apresentação:

  • Arco-íris
  • Cabeça, Ombro, Joelho e Pé
  • Dança da Xuxa
  • Doce Mel (Bom Estar com Você)
  • Estátua
  • Ilariê
  • Lua de Cristal
  • Pout-pourri do Txutxucão
  • Soco, Bate, Vira
  • Tindolelê
  • Festa do Estica e Puxa
  • Xuxaxé
  • Abecedário da Xuxa
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