SP terá virada no tempo: Defesa Civil alerta para baixas temperaturas nos próximos dias

A temperatura vai despencar em São Paulo nos próximos dias com a chegada de uma massa de ar frio. A Defesa Civil da capital decretou estado de alerta para baixas temperaturas neste domingo, 12, às 9h40, diante da previsão de queda nos termômetros ao longo da semana.

Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura de São Paulo (CGE), o domingo ainda terá períodos de sol entre nuvens, com temperatura máxima podendo chegar aos 23°C e umidade em torno de 60%. Há possibilidade de chuvas isoladas e chuviscos, principalmente entre o fim da tarde e a noite.

No entanto, a partir do final do dia, as temperaturas começam a cair, com previsão de mínima próxima dos 13°C.

Frio em SP: segunda-feira terá máxima de 16°C

A segunda-feira, 13, será marcada pelo avanço do ar frio sobre a capital paulista. De acordo com a previsão, as temperaturas máximas não devem passar dos 16°C, enquanto as mínimas podem chegar aos 10°C durante a noite.

A entrada de ventos úmidos vindos do oceano deve manter maior cobertura de nuvens no leste paulista e contribuir para a sensação de frio ao longo do dia.

São Paulo terá mínima de 9°C na terça-feira

Na terça-feira, 14, o frio deve continuar intenso em São Paulo, conforme alertado pela Defesa Civil. O sol aparece entre nuvens, mas a sensação térmica permanece baixa.

Os termômetros devem variar entre 9°C de mínima e 18°C de máxima, segundo a previsão meteorológica.

Apesar da possibilidade de chuvas pontuais, não há previsão de acumulados extremos. As atualizações mais recentes também indicam redução no risco de granizo.

Temperaturas voltam a subir a partir de quarta-feira

A partir de quarta-feira, 15, as temperaturas começam uma recuperação gradual. A tendência é de elevação dos termômetros ao longo da semana.

Na quinta-feira, 16, o sol deve predominar e as máximas voltam a superar os 25°C em São Paulo.

A Defesa Civil mantém o alerta para baixas temperaturas durante o período mais frio, especialmente nos próximos dias, quando a capital paulista terá as menores marcas da semana.