Seis estados têm alerta laranja para tempestades neste domingo

Seis estados brasileiros estão em alerta laranja — nível que indica “perigo” — para chuvas intensas e tempestades neste domingo, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Os avisos abrangem regiões do Sudeste e do Sul. As precipitações podem chegar a 100 milímetros por dia, acompanhadas de ventos de até 100 km/h e possibilidade de queda de granizo.

O alerta laranja, válido até as 9h de segunda‑feira, atinge os estados de Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo. Há risco de cortes de energia, danos em plantações, queda de árvores e alagamentos.

Áreas afetadas pelo alerta laranja

Minas Gerais : Oeste de Minas, Sul/Sudoeste de Minas e Campo das Vertentes

: Oeste de Minas, Sul/Sudoeste de Minas e Campo das Vertentes Paraná : Metropolitana de Curitiba

: Metropolitana de Curitiba Rio de Janeiro : Sul Fluminense

: Sul Fluminense Santa Catarina : Vale do Itajaí, Grande Florianópolis, Norte Catarinense, Sul Catarinense e Serrana

: Vale do Itajaí, Grande Florianópolis, Norte Catarinense, Sul Catarinense e Serrana São Paulo: Campinas, Itapetininga, Macro Metropolitana Paulista, Vale do Paraíba Paulista, Piracicaba, Metropolitana de São Paulo e Litoral Sul Paulista

Rio Grande do Sul e Santa Catarina também estão sob alerta laranja para chuvas intensas, com possibilidade de ventos de até 100 km/h e até 100 mm de chuva ao dia, em aviso válido até as 9h de segunda‑feira.

Regiões afetadas no Sul

Rio Grande do Sul : Metropolitana de Porto Alegre, Sudeste Rio‑grandense, Nordeste Rio‑grandense e Centro Oriental Rio‑grandense

: Metropolitana de Porto Alegre, Sudeste Rio‑grandense, Nordeste Rio‑grandense e Centro Oriental Rio‑grandense Santa Catarina: Sul Catarinense, Serrana, Vale do Itajaí e Norte Catarinense

A lista completa de municípios sob aviso pode ser consultada no site do Inmet.

O que fazer em caso de tempestades e chuvas intensas

Desligar aparelhos elétricos e, se necessário, o quadro geral de energia.

Em áreas de encosta, permanecer atento e buscar locais abrigados.

Em caso de rajadas de vento, evitar abrigar-se sob árvores devido ao risco de queda e descargas elétricas.

Não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Em caso de inundações, proteger pertences com sacos plásticos.

Evitar enfrentar o mau tempo.

Entenda os tipos de alerta do Inmet

🟡 Alerta amarelo — Perigo potencial

Situação meteorológica potencialmente perigosa. Requer atenção e acompanhamento das condições do tempo.

🟠 Alerta laranja — Perigo

Situação meteorológica perigosa. Exige vigilância constante, informação atualizada e orientação das autoridades.

🔴 Alerta vermelho — Grande perigo

Fenômenos meteorológicos de intensidade excepcional, com grande probabilidade de danos severos e riscos à vida. Exige preparação para medidas de emergência e cumprimento rigoroso das orientações oficiais.

Defesa Civil emite, pela 1ª vez, 'alerta extremo' por chuvas em SP

A Defesa Civil emitiu, pela primeira vez, neste sábado (17) um "alerta extremo" nos celulares de moradores de São Paulo, devido às fortes chuvas que atingem algumas regiões da capital paulista.