Seis estados têm alerta laranja para tempestades neste domingo

Há risco de cortes de energia, danos em plantações, queda de árvores e alagamentos

Publicado em 18 de janeiro de 2026 às 11h59.

Seis estados brasileiros estão em alerta laranja — nível que indica “perigo” — para chuvas intensas e tempestades neste domingo, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Os avisos abrangem regiões do Sudeste e do Sul. As precipitações podem chegar a 100 milímetros por dia, acompanhadas de ventos de até 100 km/h e possibilidade de queda de granizo.

O alerta laranja, válido até as 9h de segunda‑feira, atinge os estados de Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo. Há risco de cortes de energia, danos em plantações, queda de árvores e alagamentos.

Áreas afetadas pelo alerta laranja

  • Minas Gerais: Oeste de Minas, Sul/Sudoeste de Minas e Campo das Vertentes
  • Paraná: Metropolitana de Curitiba
  • Rio de Janeiro: Sul Fluminense
  • Santa Catarina: Vale do Itajaí, Grande Florianópolis, Norte Catarinense, Sul Catarinense e Serrana
  • São Paulo: Campinas, Itapetininga, Macro Metropolitana Paulista, Vale do Paraíba Paulista, Piracicaba, Metropolitana de São Paulo e Litoral Sul Paulista

Rio Grande do Sul e Santa Catarina também estão sob alerta laranja para chuvas intensas, com possibilidade de ventos de até 100 km/h e até 100 mm de chuva ao dia, em aviso válido até as 9h de segunda‑feira.

Regiões afetadas no Sul

  • Rio Grande do Sul: Metropolitana de Porto Alegre, Sudeste Rio‑grandense, Nordeste Rio‑grandense e Centro Oriental Rio‑grandense
  • Santa Catarina: Sul Catarinense, Serrana, Vale do Itajaí e Norte Catarinense

A lista completa de municípios sob aviso pode ser consultada no site do Inmet.

O que fazer em caso de tempestades e chuvas intensas

  • Desligar aparelhos elétricos e, se necessário, o quadro geral de energia.
  • Em áreas de encosta, permanecer atento e buscar locais abrigados.
  • Em caso de rajadas de vento, evitar abrigar-se sob árvores devido ao risco de queda e descargas elétricas.
  • Não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.
  • Em caso de inundações, proteger pertences com sacos plásticos.
  • Evitar enfrentar o mau tempo.

Entenda os tipos de alerta do Inmet

🟡 Alerta amarelo — Perigo potencial
Situação meteorológica potencialmente perigosa. Requer atenção e acompanhamento das condições do tempo.

🟠 Alerta laranja — Perigo
Situação meteorológica perigosa. Exige vigilância constante, informação atualizada e orientação das autoridades.

🔴 Alerta vermelho — Grande perigo
Fenômenos meteorológicos de intensidade excepcional, com grande probabilidade de danos severos e riscos à vida. Exige preparação para medidas de emergência e cumprimento rigoroso das orientações oficiais.

Defesa Civil emite, pela 1ª vez, 'alerta extremo' por chuvas em SP

A Defesa Civil emitiu, pela primeira vez, neste sábado (17) um "alerta extremo" nos celulares de moradores de São Paulo, devido às fortes chuvas que atingem algumas regiões da capital paulista.

Com um som semelhante ao de uma sirene, o alerta trazia a seguinte orientação: "Tem raios e vento. Atinge áreas vizinhas. Mantenha-se em local seguro".

Acompanhe tudo sobre:Chuvas

