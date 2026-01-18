Seis estados têm alerta laranja para tempestades neste domingo

Publicado em 18 de janeiro de 2026 às 11h59.
Seis estados brasileiros estão em alerta laranja — nível que indica “perigo” — para chuvas intensas e tempestades neste domingo, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
Os avisos abrangem regiões do Sudeste e do Sul. As precipitações podem chegar a 100 milímetros por dia, acompanhadas de ventos de até 100 km/h e possibilidade de queda de granizo.
O alerta laranja, válido até as 9h de segunda‑feira, atinge os estados de Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo. Há risco de cortes de energia, danos em plantações, queda de árvores e alagamentos.
Áreas afetadas pelo alerta laranja
Rio Grande do Sul e Santa Catarina também estão sob alerta laranja para chuvas intensas, com possibilidade de ventos de até 100 km/h e até 100 mm de chuva ao dia, em aviso válido até as 9h de segunda‑feira.
Regiões afetadas no Sul
A lista completa de municípios sob aviso pode ser consultada no site do Inmet.
🟡 Alerta amarelo — Perigo potencial
Situação meteorológica potencialmente perigosa. Requer atenção e acompanhamento das condições do tempo.
🟠 Alerta laranja — Perigo
Situação meteorológica perigosa. Exige vigilância constante, informação atualizada e orientação das autoridades.
🔴 Alerta vermelho — Grande perigo
Fenômenos meteorológicos de intensidade excepcional, com grande probabilidade de danos severos e riscos à vida. Exige preparação para medidas de emergência e cumprimento rigoroso das orientações oficiais.
A Defesa Civil emitiu, pela primeira vez, neste sábado (17) um "alerta extremo" nos celulares de moradores de São Paulo, devido às fortes chuvas que atingem algumas regiões da capital paulista.
Com um som semelhante ao de uma sirene, o alerta trazia a seguinte orientação: "Tem raios e vento. Atinge áreas vizinhas. Mantenha-se em local seguro".