Catarinense Conta Azul adquire a Mister Contador para acabar com a planilha do contador

A Conta Azul, sistema de gestão financeira para pequenas e médias empresas, acaba de anunciar a aquisição da Mister Contador, uma plataforma em nuvem especializada em automação e escrituração contábil capaz de processar milhares de lançamentos em segundos.

“Esta integração expande nossa jornada de entregar mais valor e eficiência para empreendedores e seus contadores no Brasil”, afirma Vinicius Roveda, fundador e CEO da Conta Azul.

A transação, cujo valor não foi divulgado, ocorre após a empresa passar a integrar o Grupo Visma, multinacional europeia de software de gestão, em 2025. Desde então, a Conta Azul tem apostado em M&A para crescer e consolidar um ecossistema de soluções integradas, da gestão financeira à contabilidade.

O que muda com a aquisição

As soluções de automação da Mister Contador trazem mais eficiência para empreendedores e contadores que utilizam a plataforma da Conta Azul.

Segundo os fundadores, a aquisição resolve uma dor ainda comum entre pequenas empresas: atividades manuais e sistemas fragmentados para acompanhar o crescimento do volume de lançamentos e das obrigações fiscais.

“A chegada da Mister Contador ao ecossistema Conta Azul acelera nossa capacidade de entregar inovação e aprimora a plataforma com os mesmos padrões de governança, segurança, escala e maturidade operacional que orientam nossas soluções”, diz Roveda.

Com a aquisição, os clientes da Mister Contador passam a operar sob a estrutura da Conta Azul. Colaboradores e líderes da empresa seguem na operação.

A integração de produto e a migração das operações para a infraestrutura da Conta Azul devem ocorrer nos próximos meses, de forma gradual, com o objetivo de preservar a continuidade do serviço para clientes e colaboradores.

Da gestão financeira ao banco integrado

Fundada em 2012 por Vinicius Roveda, José Carlos Sardagna e João Zaratine, a Conta Azul nasceu com o objetivo de oferecer às pequenas e médias empresas um sistema de gestão pensado para esse público.

Os fundadores identificaram que milhões de PMEs brasileiras, apesar de serem comandadas por empreendedores qualificados e possuírem negócios com potencial de crescimento, enfrentavam dificuldades para administrar processos financeiros básicos, como o controle de contas a pagar e a receber. Na época, as soluções disponíveis no mercado eram desenvolvidas principalmente para grandes corporações e tinham custos elevados, o que limitava o acesso das empresas menores.

Ao longo dos anos, a plataforma deixou de se concentrar exclusivamente na gestão financeira e ampliou seu ecossistema de produtos. Em 2018, lançou uma solução voltada para escritórios de contabilidade, eliminando a necessidade de exportar informações para outros sistemas utilizados pelos contadores. Na sequência, incorporou ferramentas para gestão tributária e administração da folha de pagamento.

A aquisição da Mister Contador é a mais nova movimentação da empresa, que espera criar uma experiência completa e integrada ao seu público.

Ainda não há novas operações de M&A no radar, mas a empresa segue aberta a novas transações. “Estaremos sempre atentos a oportunidades que façam sentido para a nossa estratégia e que compartilhem da visão da Conta Azul de simplificar a gestão das pequenas e médias empresas”, diz Roveda.