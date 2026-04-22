De ilha particular a imóveis: o que Ana Paula poderá comprar com prêmio do BBB 26?

Com o fim do BBB 26, Ana Paula Renault deixa o reality com um prêmio de R$ 5,7 milhões — o maior da história do programa — já descontado de impostos. A quantia coloca a campeã em um novo patamar financeiro e abre um leque de possibilidades de consumo e investimento. Confira abaixo o que a jornalista conseguirá comprar com o montante.

Carros elétricos

No mercado automotivo, por exemplo, o prêmio permitiria a compra de cerca de 81 carros elétricos populares, considerando modelos a partir de R$ 69.990. Em uma faixa mais alta, seria possível adquirir até quatro SUVs de luxo, como versões da Range Rover Sport, avaliadas em torno de R$ 1,2 milhão cada.

Imóveis

No setor imobiliário, o dinheiro também é relevante. Em São Paulo, onde o metro quadrado gira em torno de R$ 11,3 mil, segundo o índice FipeZAP, o valor líquido permitiria a compra de cerca de dez apartamentos de 50 m².

Em regiões corporativas valorizadas, como Faria Lima, Itaim Bibi e Vila Olímpia, onde o valor do metro quadrado pode ultrapassar R$ 18 mil, a quantia seria suficiente para adquirir um ou dois conjuntos comerciais de médio porte, entre entre 150 m² e 300 m² — ou algumas salas menores, dependendo da localização.

Lanchas

Já no segmento náutico, o prêmio possibilita a compra de até 38 lanchas de entrada, na faixa de R$ 150 mil. Se a escolha for por modelos de luxo, avaliados em cerca de R$ 1,4 milhão, o valor seria suficiente para quatro unidades.

Celulares

Com o prêmio, Ana poderá comprar cerca de 456 celulares de última geração. Cada um custa a partir de R$ 12.499.

Ilha particular

Se a jornalista quiser mai sossego após o BBB, o prêmio também pode ser usado para adquirir uma ilha. Em destinos como Paraty (RJ), ilhas particulares com cerca de 48 mil metros quadrados são anunciadas por valores próximos a R$ 1,95 milhão — o que permitiria a compra de duas unidades, mantendo ainda uma reserva financeira do montante.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV Globo, o reality vai ao ar diariamente após a novela Três Graças, com horário variável. No Globoplay, assinantes têm acesso à transmissão ao vivo 24 horas, além de câmeras exclusivas e conteúdos extras.