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Airbnb passa a oferecer hotéis; entenda a nova estratégia de crescimento global da empresa

Projeto-piloto já funciona em cidades como Nova York, Paris e Madri.

Nova fase da empresa mistura aluguel por temporada e hotelaria no mesmo app. (Charles Platiau/File Photo/Reuters)

Nova fase da empresa mistura aluguel por temporada e hotelaria no mesmo app. (Charles Platiau/File Photo/Reuters)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 18 de abril de 2026 às 12h20.

A Airbnb anunciou a inclusão de hotéis independentes em sua plataforma, em uma estratégia para ampliar o portfólio de acomodações e sustentar o crescimento no mercado global de hospedagem. Conhecida pelo modelo de aluguel de curto prazo, a empresa agora aposta também em opções mais tradicionais, como hotéis boutique, ao lado de residências privadas.

Segundo informações do Financial Times, o projeto-piloto de hotéis no Airbnb foi lançado em cidades como Nova York, Los Angeles, Paris e Madri. A iniciativa permite que usuários do Airbnb escolham entre diferentes tipos de hospedagem, combinando aluguéis por temporada com hotéis convencionais, ampliando a oferta e a competitividade frente a outras plataformas do setor.

Airbnb mira viajantes a negócios e amplia serviços

Com a inclusão de hotéis, o Airbnb busca atrair especialmente viajantes corporativos, que tendem a priorizar previsibilidade, serviços padronizados e infraestrutura típica da hotelaria. Para isso, a empresa também pretende oferecer taxas mais competitivas para parceiros, em comparação com plataformas como Booking.com e Expedia.

A estratégia faz parte de um movimento mais amplo de diversificação. No fim de março, o Airbnb passou a oferecer serviços de transporte privado em mercados fora dos Estados Unidos, em parceria com a Welcome Pickups.

O serviço está disponível em cerca de 125 cidades na Ásia, Europa e América Latina, incluindo destinos como Paris, Bali e Cidade do México.

Após reservar uma estadia de hotel no Airbnb, os usuários podem agendar, diretamente no aplicativo, um carro particular até a acomodação, além de optar por recepção no local de chegada.

Estratégia responde a restrições e amplia modelo de negócio

A inclusão de hotéis no Airbnb também busca mitigar os impactos de restrições regulatórias ao aluguel de curto prazo em cidades como Nova York, onde novas regras têm limitado esse tipo de hospedagem. Ao diversificar a oferta, a empresa tenta manter competitividade em mercados estratégicos.

Fundado em 2008 e liderado pelo CEO Brian Chesky, o Airbnb consolidou um modelo de negócios avaliado em cerca de US$ 85 bilhões, transformando o setor de turismo e hospedagem. Ainda assim, a companhia enfrenta críticas recorrentes relacionadas ao impacto de suas operações no aumento dos custos de moradia em diversas cidades ao redor do mundo.

Com a nova estratégia, o Airbnb avança para um modelo híbrido, combinando economia compartilhada, hotelaria tradicional e serviços integrados de viagem.

Acompanhe tudo sobre:AirbnbHotéisTurismo

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