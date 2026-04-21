'Mil vezes eliminada, mil vezes voltaria': o discurso de Bial sobre Ana Paula em 2016

Dez anos após ser expulsa do BBB 16 por agredir um participante durante uma festa, Ana Paula está na final do BBB 26 como uma das favoritas do público. A trajetória da jornalista mineira reacendeu nas redes sociais um discurso do então apresentador Pedro Bial, feito no encerramento daquela edição.

Em 2016, Ana Paula também era querida pelo público e foi escolhida para o Paredão falso da edição. Mas foi desclassificada após dar dois tapas em Renan durante a festa Trem Expresso. Ao encerrar a edição, Bial dedicou a ela um dos trechos da retrospectiva.

"Olha a diferença que faz duas doses a mais. Estrela, cometa, objeto não identificado. Eliminada uma vez, voltou. Mil vezes eliminada, mil vezes voltaria", disse o apresentador.

E Bial estava certo. Dez anos depois, Ana retornou ao programa como Veterana.

No discurso de encerramento, Bial também caracterizou o BBB 16 como uma edição à parte.

"Esse foi o BBB Chacrinha, não explicou, confundiu. A confusão se ofereceu em espetáculo e foi acolhida, aplaudida. Um BBB ópera, enredo intrincado, texto muitas vezes incompreensível, encenação exótica, cantores temperamentais, mas sempre hipnótico, difícil desgrudar o olho", contou.

Mil vezes eliminada, mil vezes voltaria 👀 pic.twitter.com/ipBgDzeTF5 — eplay (@forumeplay) April 21, 2026

Como votar?

A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito. Após o login, o público pode acessar a página do Paredão e escolher quem deve deixar a casa.

O sistema de votos segue o formato misto. O voto único, validado por CPF, permite apenas uma participação por Paredão e tem peso de 70%. Já o voto da torcida é ilimitado e pode ser feito quantas vezes o usuário desejar, com peso de 30% na soma final.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV Globo, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.