'Frankenstein': 3 curiosidades sobre a escritora Mary Shelley

A nova releitura de Frankenstein acaba de chegar à Netflix. Dirigido por Guillermo del Toro, o filme estrelado por Oscar Isaac, Jacob Elordi e Mia Goth é uma adaptação moderna do livro clássico de Mary Shelley, publicado em 1818.

Esse terror acompanha história de uma criatura forjada por um cientista em decadência a partir de partes do corpo de pessoas mortas. Apesar de ser ficcional, a obra apresenta aspectos trágicos que se assemelham a vida pessoal da autora.

Confira a seguir quatro curiosidades sobre Mary Shelly:

1. Família influente, porém conturbada

Mary Wollstonecraft Shelley nasceu em 1797, em Londres. Sua mãe, Mary Wollstonecraft, também foi uma escritoram uma das primeiras feministas do século 18 e uma grande defensora dos direitos das mulheres em meio à Era Vitoriana. Em 1872, Wollstonecraft publicou "Uma Reivindicação dos Direitos da Mulher", como detalha um artigo da Encyclopedia Britannica.

Já o pai de Mary Shelly era o filósofo William Godwin, com quem sua mãe, que já tinha uma filha, manteve um casamento não convencional e se casou grávida. Shelly não conviveu com sua mãe, que morreu 11 dias após seu parto.

Seu pai a enviou para estudar na Escócia e, quando voltou para Londres na adolescência, conheceu o Percy Bysshe Shelley, um poeta de 21 anos que já era casado. Aos 16 anos, a escritora engravidou, e o casal fugiu da capital inglesa.

2. O ano sem verão e a mansão de Lord Byron

Em 1816, a Europa foi assolada por uma crise climática. No ano anterior, em 10 de abril de 1815, um vulcão localizado na Indonésia entrou na erupção que ficou conhecida como a maior da história segundo a Agência de Administração Oceânica e Atmosférica Nacional (NOAA), dos Estados Unidos.

As cinzas vulcânicas se espalharam pelo hemisfério norte e reduziram as temperaturas em cerca de meio grau célsius. A agência ainda explica que, naquele ano, não houve verão e, por isso, as safras foram profundamente prejudicadas, o que levou a uma escassez de alimentos que matou quase 100 mil pessoas. SEGUNDO QUEM

Supostamente, para fugir das condições climáticas adversas da Inglaterra. Mary Shelley passou uma temporada no interior da Suíça, na mansão de Lord Byron, um dos escritores mais influentes do romantismo gótico e amigo de seu amante. Além do casal, Byron também recebeu a irmã de Mary e outras figuras ilustres da sociedade.

Um artigo da National Geographic afirma que, nesse período de isolamento, surgiram os primeiros esboços de Frankenstein. Byron teria incentivado que cada convidado contasse uma história de terror para os demais e, inspirada pela presença do médico John Polidori, que ainda descobria a anatomia e a medicina moderna, Shelly teria começado a desenhar sua criatura.

3. Frankenstein foi impresso sem o nome de Mary Shelley

Entre o ano sem verão e o lançamento do livro, em 1818, Shelley enfrentou o suicido de sua irmã e problemas no relacionamento. A autora também escreveu outras obras nesse período, que nunca foram publicadas.

Em 1º de janeiro de 1818, uma pequena editora de Londres publicou 500 exemplares da obra, com o título "Frankenstein ou o moderno Prometeu". O livro foi impresso no papel mais barato e de forma anônima. Isso porque, apesar de viver em um importante círculo social, Shelley era uma mulher de 20 anos sem nenhuma obra conhecida.

O livro foi um sucesso e, quatro anos depois, a autora conseguiu ter seu nome estampado nas capas. Ao longo da vida, Mary Shelley perdeu três dos quatro filhos e também ficou viúva. Ela morreu em 1851, aos 53 anos.