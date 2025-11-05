Vitórias brasileiras no GP do Brasil de Fórmula 1: de Fittipaldi a Massa

O Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1, realizado no Autódromo de Interlagos, é palco de algumas das maiores emoções vividas pelos fãs brasileiros do automobilismo. Entre os momentos mais marcantes estão as vitórias de quatro gigantes das pistas: Ayrton Senna, Nelson Piquet, Emerson Fittipaldi e Felipe Massa. Relembre os triunfos que eternizaram esses nomes na história da Fórmula 1.

Ayrton Senna: emoção e superação em Interlagos

Senna venceu o GP do Brasil duas vezes, em 1991 e 1993, ambas pela McLaren. A vitória de 1991 é considerada uma das mais emocionantes da história da F1. Com problemas mecânicos, Senna completou as últimas voltas apenas com a sexta marcha, sob chuva, e cruzou a linha de chegada exausto, sem forças para levantar o troféu. Foi sua primeira vitória em casa, marcada por lágrimas e aplausos.

Nelson Piquet: duas vitórias em casa, em dois palcos

Tricampeão mundial, Piquet venceu o GP do Brasil em 1983, no circuito de Jacarepaguá (Rio de Janeiro), e em 1986, já em Interlagos (São Paulo). Em 1986, pilotando pela Williams, Piquet liderou uma dobradinha brasileira com Ayrton Senna em segundo lugar. A vitória foi um marco da rivalidade saudável entre os dois maiores nomes da F1 do Brasil na época.

Emerson Fittipaldi: o pioneiro das vitórias brasileiras

Fittipaldi foi o primeiro brasileiro a vencer o GP do Brasil, com triunfos em 1973 pela Lotus e 1974 pela McLaren. Sua vitória inaugural, em 1973, aconteceu na primeira edição oficial da corrida válida pelo campeonato mundial da F1. Com isso, Emerson abriu caminho para a era de ouro do automobilismo brasileiro.

A vitória de Pace, que dá nome ao autódromo em Interlagos

A vitória de José Carlos Pace no Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1, em 1975, é um dos momentos mais emblemáticos da história do automobilismo nacional. Realizada no Autódromo de Interlagos, essa conquista foi a única vitória de Pace na Fórmula 1 e marcou a primeira dobradinha brasileira na categoria, com Emerson Fittipaldi em segundo lugar.

Em 1985, o autódromo de Interlagos foi oficialmente renomeado em homenagem ao piloto. Pace faleceu tragicamente em 1977, aos 33 anos, em um acidente aéreo.

Felipe Massa: vitória e coração partido em 2008

Massa venceu em 2006 e 2008, ambas pela Ferrari. A vitória de 2008 foi histórica e dramática. Massa cruzou a linha de chegada em primeiro, acreditando ter conquistado o título mundial. Porém, na última curva, Lewis Hamilton ultrapassou Timo Glock e ficou com o campeonato por um ponto.