Filho do criador de Chaves não descarta museu sobre o personagem no Brasil

Já pensou em conhecer a famosa Vila do Chaves ou até mesmo entrar na casa da Bruxa do 71? Pois isso está sendo possível no Rio de Janeiro. Vai até novembro Chaves – A Exposição, mostra com 1.000 metros quadrados de área e que traz um rico acervo de Roberto Gómez Bolaños, criador dos personagens, vindo diretamente do México, incluindo mais de 20 cenários imersivos.

A Prio, empresa que está patrocinando a exposição, espera receber mais de 100 mil visitantes. Em tamanho, a mostra é a mesma realizada em São Paulo no ano passado. A empresa já investiu mais de R$ 100 milhões em cerca de 40 projetos culturais, incluindo grandes festivais como o Art Rio, o SP Arte e a Maratona do Rio.

Mas será que o universo de Chespirito no Brasil vai parar por aí? Em entrevista à EXAME, Roberto Gómez Fernández, filho de Bolaños, deu uma pista que pode deixar os fãs do seriado empolgados.

Estamos planejando criar um museu da vida e obra dele. O lugar natural deveria ser a Cidade do México, mas não descarto a possibilidade de algo fora de lá. A experiência que tivemos com a exposição realizada em São Paulo e agora no Rio foi algo extraordinário. Tendo visto o que foi gerado, é algo que não posso descartar

Momento especial do seriado

Após quatro anos longe dos fãs por falta de acordo com a Televisa, a obra de Bolaños está agora em praticamente todos os streamings mais populares do Brasil.

O Globoplay já tem episódios em seu catálogo com a opção de áudio dublado em português ou original em espanhol, com legendas. Além disso, as séries Chaves e Chapolin voltaram à grade do Multishow em agosto.

Já a Amazon anunciou a compra dos direitos de transmissão dos programas de Bolaños na América Latina (exceto México) e oferece mais de 500 episódios pelo Prime Video.

O último grande player que anunciou Chaves foi a Netflix. Após nove anos, os episódios voltaram ao catálogo do streaming também em agosto. Em todas as plataformas, os programas criados pelo mexicano estão ou estiveram entre as 10 mais assistidas desde sua estreia.

Para muitos da nova geração, esse foi o primeiro contato com o seriado feito há 50 anos. Para o filho de Chespirito (em espanhol, o pequeno Shakespeare), a reação desses "novatos" foi de surpresa ao ter contato com a obra de Bolaños.

"Como os seriados ficaram fora do ar por quatro anos, seria normal que o interesse diminuísse, mas não para os fãs. Por outro lado, aconteceu uma espécie de relançamento da obra, como se tivesse sido estratégico, o que não foi. As pessoas começaram a sentir falta, já que os episódios sempre estiveram no ar por todos esses anos. Acredito que esse sucesso no streaming se dê graças a dois elementos do trabalho do meu pai: é atemporal e universal", diz Fernández, que veio ao Rio prestigiar a abertura da exposição.

Série curta e...nova temporada?

Falando em streaming, o filho de criador de Chapolin, Doutor Chapatin e tantos outros personagens falou que gostou da série "Chespirito: foi sem querer querendo", disponível no catálogo da Max e que está levantando discussões sobre a veracidade de algumas situações mostradas na produção, como os lampejos que Bolaños teve para as criações de seus personagens mais famosos, além de crises de relacionamento entre atores do elenco, principalmente Florinda Meza (a Dona Florinda) e Carlos Villagrán (o Quico).

Fernández explica que devido às circunstâncias da indústria do entretenimento, o número de episódios foi reduzido para oito. "Na verdade, essa foi a tarefa de diminuir o que estava planejado. Já tínhamos esboçado a história, então reduzi-la foi complexo. Com isso, muitas coisas ficaram de fora. Por um lado, histórias que eu achava muito interessantes não foram contadas. Por outro lado, há partes que são contadas muito rapidamente e que já eram suficientes", explica.

Para ele, havia material rico para contar algo com "mais ritmo" para a ficção. A produção da Max foi inspirada na autobiografia de Bolaños, Sem querer querendo. O seriado foi escrito por Roberto Gómez Fernández e sua irmã Paulina – ao todo, Bolaños teve seis filhos.

"Foi uma experiência fantástica [escrever com a irmã], viver todo aquele processo no set, ao vivo, desde o roteiro e finalizando com música e todos os efeitos especiais. É uma janela para uma parte da vida que testemunhei."

Especula-se que possa existir uma segunda temporada do seriado da Max. Roberto esclarece que é responsável por "gerar, e não comercializar", conteúdo a respeito do pai, e se estão negociando algo a respeito [uma possível continuação], ele logo deve ser informado.

"Digamos que se fosse uma cinebiografia, a resposta óbvia para uma segunda temporada seria sim, já que a primeira parte foi um sucesso. No entanto, essa série já tem um certo grau de círculo fechado. Então, uma continuação se torna complexa, mas não impossível", explica.

Futuro do império de Chespirito

Após décadas no ar no Brasil pelo SBT, produtos licenciados e agora nos principais streamings, como o filho do criador de Chaves enxerga o futuro do legado de seu pai?

"Minha responsabilidade é manter a essência do original. Esse é um desafio importante. Ao mesmo tempo, tenho que gerar conteúdo para novos públicos, que são muito mais diferentes do que quando a série foi feita originalmente. Felizmente, a matéria-prima que eu tenho é atemporal."

Entre as novidades que ele adiantou à EXAME está uma série animada sobre o Chapolin. Além disso, Fernández tem trabalhado em alguns spin-offs, prequels e live-actions para o cinema, mas não deu muitos detalhes. Os segredos do império de Chespirito parecem estar guardados no fundo do barril de seu mais famoso personagem.

Até lá, na mostra do Rio, os fãs poderão ter uma completa imersão no universo do comediante mais famoso do México. E assistir (ou rever) seu trabalho nos principais streamings. Como disse Fernández, uma obra "atemporal".

Serviço:

Evento: Chaves – A Exposição

Data: até 30 de novembro

Local: Via Parque Shopping – Av. Ayrton Senna, 3000 – Barra da Tijuca, Rio de Janeiro

Vendas: A partir de 25/09/2025 no site expochaves.com.br

Valores:

Terça a sexta-feira: R$ 40 (inteira) | R$ 20 (meia)

Sábados, domingos e feriados: R$ 50 (inteira) | R$ 25 (meia)