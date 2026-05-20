Quanto BTS, Shakira e Madonna vão ganhar por show na final da Copa?

A final da Copa do Mundo de 2026 terá o primeiro show do intervalo da história do torneio. A apresentação está marcada para 19 de julho de 2026, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. BTS, Madonna e Shakira serão as atrações do espetáculo, com curadoria de Chris Martin, vocalista do Coldplay.

A Fifa anunciou a novidade na última quinta-feira, 14. O presidente da entidade, Gianni Infantino, afirmou que o evento reunirá música e futebol “por uma causa muito especial”.

Segundo The Athletic, portal esportivo do jornal The New York Times, os artistas não receberão cachê pela apresentação.

O show fará parte de uma campanha ligada ao Fundo de Educação Fifa Global Citizen, criado para arrecadar recursos para educação infantil. A meta da iniciativa é levantar cerca de US$ 100 milhões para ampliar o acesso de crianças à educação e ao futebol ao redor do mundo.

A expectativa das organizações é usar a visibilidade da Copa do Mundo para impulsionar doações internacionais.

Entretenimento no futebol

As regras oficiais do futebol, estabelecidas pela International Football Association Board, determinam que o intervalo das partidas tenha no máximo 15 minutos. Até o momento, a entidade não explicou se pretende alterar essa norma para viabilizar apresentações musicais maiores, nos moldes do tradicional show do intervalo do Super Bowl.

Além do show da final, a Fifa também prepara uma série de eventos musicais ao longo do torneio. A abertura da Copa contará com apresentações espalhadas pelos três países-sede: Estados Unidos, México e Canadá. A cantora Anitta está entre os nomes já anunciados para as festividades iniciais.