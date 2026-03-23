Gigante dos mares investe R$ 120 mi e anuncia produção de superiate em SC

Diz o ditado que somente na tempestade se forma bons marinheiros. A presidente global da Azimut Benetti, Giovanna Vitelli, esteve em Itajaí (SC), na última semana, para apresentar o que definiu como um novo capítulo da operação no Brasil — a única unidade da companhia fora da Itália.

Na agenda, anunciou um investimento de R$ 120 milhões na expansão da fábrica e confirmou a produção, pela primeira vez fora da Europa, de um superiate de 30 metros.

A visita também marcou a apresentação da nova estrutura de comando da operação local. Giovanna oficializou os italianos Carlo Alberto Sisto como CEO da Azimut Brasil e Roy Capasso como diretor comercial da Azimut Yachts Brasil, em um movimento que simboliza a virada de gestão no país.

Filha de Paolo Vitelli, fundador do grupo em 1969 e responsável por transformar a Azimut Benetti na maior fabricante de iates de luxo do mundo, a executiva usou a expressão “novo capítulo” como um marco para encerrar um período recente de transição na operação brasileira.

“Estamos iniciando um novo capítulo no Brasil, que envolve não apenas investimentos na fábrica, mas também uma evolução na gestão local, alinhada aos valores globais do grupo", disse. E acrescentou: “Tivemos uma situação anterior que não refletia mais os padrões da marca. Por isso, tomamos as medidas necessárias e agora seguimos com uma estrutura mais alinhada à nossa cultura e estratégia de crescimento.”

A Azimut Benetti, líder global no segmento há 26 anos consecutivos, abre assim um novo ciclo no país — movimento que reposiciona a operação brasileira como peça-chave na estratégia mundial do grupo.

Hub continental

O aporte será direcionado à ampliação da unidade de Itajaí (SC), a única fábrica da companhia fora da Itália, que passa a assumir papel mais relevante na produção, no desenvolvimento tecnológico e na exportação de embarcações de alto padrão.

Sob o comando de Giovanna Vitelli, o grupo detém 23% de participação no mercado global de iates de luxo e mantém uma liderança consolidada, com volume de produção 32,7% superior ao segundo colocado no ranking mundial, segundo o Global Order Book.

Em 2025, registrou faturamento de € 1,5 bilhão (cerca de R$ 8,1 bilhões) — alta de 15% — e acumula uma carteira de pedidos de € 2,6 bilhões até 2029 (aproximadamente R$ 14 bilhões).

Questionada sobre como pretende manter a liderança em um mercado cada vez mais competitivo, Giovanna respondeu de forma direta: “Somos líderes globais há 26 anos porque desenvolvemos uma expertise reconhecida mundialmente na entrega de embarcações que combinam excelência estética e alto nível de conforto, atendendo aos clientes mais exigentes.”

“Ao mesmo tempo, garantimos uma engenharia que oferece segurança, navegabilidade com inovação e tecnologia de ponta. Essa combinação é o que sustenta a nossa liderança.”“Estamos no Brasil desde 2010 e acompanhamos um crescimento consistente do mercado. É um país com cultura náutica, uma base sólida de clientes e um potencial ainda em expansão”, afirma.

O investimento contempla a expansão da planta industrial, a incorporação de novas tecnologias e o desenvolvimento de produtos. A área do estaleiro será ampliada em mais 27 mil metros quadrados, passando dos atuais 38 mil m² para 65 mil m², consolidando a unidade catarinense como a maior do gênero no país.

Azimut Grande 30 Metri será o primeiro modelo desse porte produzido integralmente fora da Eurorpa (Divulgação/Divulgação)

A expansão também terá impacto direto na geração de empregos. A companhia projeta a criação de cerca de 200 novas vagas, elevando o quadro para aproximadamente 800 colaboradores até 2028.

O principal símbolo dessa virada será o lançamento, ainda em 2026, do Azimut Grande 30 Metri, primeiro modelo desse porte produzido integralmente fora da Europa, com foco em inovações tecnológicas e design italiano.

“O cliente brasileiro quer embarcações cada vez maiores. Essa é uma tendência global, mas aqui ela se mostra ainda mais evidente. Muitos dos nossos clientes cresceram com a Azimut e agora buscam modelos maiores e mais sofisticados”, diz Giovanna. No Brasil, a companhia detém cerca de 40% de market share em seu segmento, consolidando a liderança no mercado nacional de iates de luxo.

Com o novo investimento, a unidade de Itajaí passa a operar como um hub de exportação e tecnologia para a América do Sul, com foco na expansão em mercados como Chile, Argentina, Uruguai, Colômbia e Venezuela. A expectativa é de crescimento de 10% nas exportações já neste ano.

“Cerca de 10% da produção brasileira já é destinada ao mercado internacional, mas o foco principal segue sendo o próprio Brasil, que continua crescendo e se sofisticando”, afirma. Na prática, o movimento reposiciona o Brasil na cadeia global da náutica: deixa de ser apenas consumidor de bens de luxo e passa a atuar como fornecedor de embarcações de alto valor agregado e tecnologia embarcada.

O portfólio produzido no país inclui modelos entre 40 e 100 pés, das linhas Atlantis, Fly e Grande, que combinam engenharia italiana com produção local.

Polo náutico

Com 8,5 mil quilômetros de litoral, 42 mil quilômetros de vias navegáveis interiores e condições favoráveis ao longo de todo o ano, o Brasil reúne uma base natural relevante para o desenvolvimento da indústria náutica, que já emprega mais de 150 mil pessoas.

Nesse cenário, Santa Catarina se consolidou como o principal polo do setor, concentrando cerca de 65% da produção nacional de embarcações de lazer e mais de 90% das exportações.

Dentro desse ecossistema, Itajaí se destaca como núcleo produtivo e logístico, reunindo infraestrutura portuária, cadeia industrial especializada e conexão direta com o turismo náutico e o mercado imobiliário de alto padrão.

Foi ali que a Azimut instalou, em 2010, sua única fábrica fora da Itália — decisão que ajudou a estruturar a cadeia produtiva, elevar o padrão do setor e consolidar o Brasil como uma nova fronteira da economia do mar. É onde produz embarcações entre 51 e 100 pés,

A Azimut Yachts é uma marca do Grupo Azimut|Benetti, líder mundial na fabricação de iates de luxo, com matriz na Itália. Com suas coleções Atlantis, Verve, Magellano, Flybridge, S e Grande, oferece uma das mais amplas linhas de embarcações do mercado, com modelos que variam de 40 a 120 pés.Está presente em 80 países, por meio de uma rede de 138 centros de vendas e assistência