Castelo do século 19 e diária de R$ 43 mil: o novo hotel de ‘The White Lótus’

Em 2026, entra em produção a quarta temporada de The White Lotus, na qual o luxo não será apenas parte do cenário — ele será protagonista. Se no último ano o hotel da vez foi na Tailândia, agora a história vai se passar na Riviera Francesa. E a hospedagem, diferente dos três primeiros anos, não será do Four Seasons.

A série da HBO tem filmagens previstas até outubro em locais como o Château de La Messardière, um palácio do século 19 transformado em hotel cinco estrelas, localizado em Saint-Tropez. As informações foram enviadas com exclusividade à Variety.

O hotel faz parte do grupo Airelles Collection, de Stephane Courbit, fundador da Banijay Group. O grupo é um conglomerado global francês de entretenimento, considerado a maior produtora e distribuidora independente do mundo. Entre os trabalhos no audiovisual, estão as séries Survivor, Peaky Blinders.

Um castelo na Riviera Francesa

O Château de La Messardière oferece suítes com diárias que variam de US$ 3 mil (R$ 16 mil) a US$ 8 mil (R$ 43 mil). A marca registrada é a piscina semi-circular, os jardins e a vista para a baía das águas azul-turquesa do Mediterrâneo.

Hoje, o local tem em seu complexo seis restaurantes e três bares — dois deles próximos às piscinas. Além da gastronomia, a hospedagem também oferece experiências personalizadas e imersivas no spa, que abriga uma piscina coberta exclusiva para adultos, nove salas de tratamento, um hammam, sauna, centro de fitness e um belo jardim sombreado por pinheiros.

Entre as atividades e experiências, oferece um cinema outdoor, clube para crianças, museus, passeios de barco e diversas atividades esportivas — de tênis e box a yoga.

Criado no século 19, o castelo nasceu como um presente de casamento de Gabriel Dupuy d'Angeac, um rico comerciante de conhaque, para sua filha Louise Dupuy d’Angeac e o marido dela, o oficial de cavalaria Henry Brisson de La Messardière.

A descrição da hospedagem conta que o casal, que compartilhava uma paixão por arte e natureza, viveu uma vida tranquila no castelo com seus sete filhos, aproveitando longos passeios a cavalo e o cenário sereno da região de Var. Pelo menos até a morte prematura de Henry — que fez Louise transformar o espaço em um hotel renomado. Durante os chamados Loucos 20s, o espaço se transformou em um ponto de encontro da aristocracia parisiense, com festas extravagantes no estilo Gatsby, que enchiam os salões do castelo com música e bailes.

Após passar por diversos proprietários — e até anos de abandono —, o castelo foi restaurado em 1989 sob a supervisão de Jean-Claude Rochette, arquiteto-chefe dos Monumentos Históricos da França. A restauração trouxe ao edifício uma fusão de estilos anglo-mourisco, oriental, mediterrâneo, florentino e provençal.

Foi só em 2019 que o hotel foi integrado à Airelles Collection. O espaço passou por reformas e foi reaberto em julho de 2021.

O que já sabemos sobre a quarta temporada de The White Lotus?

As gravações de The White Lotus começam no fim de abril, e a nova temporada seguirá o mesmo formato das anteriores: uma semana na vida de hóspedes e funcionários de um resort de alto padrão, cercados por intrigas, tensões sociais e, claro, mortes inesperadas.

Segundo fontes próximas à produção, ouvidas pela Variety, parte da história pode se passar durante o Festival de Cinema de Cannes, que ocorre entre os dias 13 e 26 de maio deste ano.

A produção, liderada por Mike White, será dividida entre diferentes locações, incluindo outros hotéis ao longo da Côte d’Azur e um endereço em Paris. A decisão reflete o cuidado do criador em compor ambientes distintos para cada temporada da série, que já passou pelo Havaí, Sicília e Tailândia.

A HBO ainda mantém segredo sobre a trama, mas o elenco já começou a ser formado. Alexander Ludwig (“Vikings”) e AJ Michalka (“The Goldbergs”) foram os primeiros nomes anunciados. Como de costume, parte dos personagens será interpretada por atores locais, e diversos artistas franceses participaram dos testes.

O último ano da produção, ambientado na Tailândia, conquistou oito indicações ao Emmy apenas nas categorias de atuação.