Mercado de apostas políticas cresce nos EUA e Kalshi anuncia novidade

A plataforma de apostas Kalshi anunciou nesta quarta-feira, 22, o lançamento de um novo portal voltado a ampliar sua atuação como termômetro de mercado para as eleições de meio de mandato dos Estados Unidos, marcadas para o mês de novembro.

A iniciativa faz parte de um movimento do segmento para se posicionar como alternativas à cobertura tradicional da mídia e às pesquisas eleitorais convencionais, e ocorre em meio ao rápido crescimento do setor, especialmente impulsionado pelas apostas esportivas durante a Copa do Mundo de 2026.

As apostas relacionadas à política estão entre os temas mais negociados nas plataformas, atrás apenas do segmento esportivo. Segundo a Bloomberg, a partir de dados disponíveis na plataforma Dune Analytics, o volume de negociações desse mercado avançou de forma significativa neste ano.

Mercados de previsão têm ganhado espaço

A expansão ganhou força pouco mais de um ano após uma decisão judicial favorável à Kalshi impulsionar a negociação de contratos eleitorais nas semanas que antecederam a eleição presidencial de 2024.

Desde então, o setor avançou com a postura mais permissiva da Commodity Futures Trading Commission (CFTC), reguladora do mercado de derivativos nos EUA, que passou a tratar essas plataformas como bolsas de derivativos sob sua jurisdição.

Plataformas de apostas políticas como a PredictIt já atuavam no segmento há anos, mas não haviam alcançado o volume atual de negociação.

Kalshi reunirá dados de pesquisas eleitorais

O novo portal da Kalshi reunirá pesquisas eleitorais tradicionais, dados de arrecadação de campanha, notícias sobre as disputas e informações dos próprios mercados eleitorais da empresa, direcionado a entusiastas de política, investidores, candidatos e equipes de campanha.

Em comunicado divulgado pela Bloomberg, a Kalshi afirmou que a plataforma permitirá aos candidatos acompanhar em tempo real os fatores que influenciam suas disputas eleitorais.

"Os candidatos podem ver exatamente o que está — e o que não está — fazendo a diferença em sua campanha, em vez de esperar dias até que as pesquisas reflitam a realidade", disse.

"Essa imediatismo distingue o que realmente está transformando a percepção daquilo que apenas domina os feeds das redes sociais, permitindo que as campanhas avaliem sua trajetória", acrescentou.

Kalshi quer reunir expectativas de usuários

O cofundador da Kalshi, Tarek Mansour, destacou que a plataforma busca capturar um fenômeno conhecido por "sabedoria das multidões", na tradução livre, ao reunir as expectativas de milhares de usuários sobre os resultados eleitorais. A empresa espera que o volume de negociações continue crescendo.

Críticos do modelo, porém, apontam riscos relacionados ao uso de informação privilegiada e à possibilidade de manipulação dos mercados de previsão, o que poderia afetar a percepção pública sobre as eleições. No passado, acusações do tipo já foram feitas envolvendo temas geopolíticos.