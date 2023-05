Confira as datas comemorativas e os feriados de maio de 2023

O mês de maio é marcado por datas como Dia do Trabalho, Dia das mães, Dia da abolição da escravatura, entre outros. Após o mês de abril ser cercado de feriados, o quinto mês do ano terá apenas uma data comemorativa, celebrada na próxima segunda-feira, 1.

Entre as principais celebrações de maio está o Dia do Trabalho, data com o intuito de lembrar a importância do trabalho e movimentos que resultaram melhores condições para o empregado. Neste mês também ocorre o Dia das Mães, celebrado no dia 14, segundo domingo do mês.

Destaca-se também em 13 de maio, a comemoração da abolição da escravatura, onde a princesa Isabel assinou a famosa Lei Áurea. Em maio também é celebrado o Dia da Literatura, junto com o Dia do trabalhador.

Feriados e datas comemorativas de maio de 2023

1º de maio – Dia do Trabalho

1º de Maio – Dia Mundial do Trabalho

1º de maio — Dia da Literatura Brasileira

03 de Maio — Dia do Sol

5 de maio — Dia Mundial da Língua Portuguesa

5 de maio — Dia Nacional das Comunicações

6 de Maio — Dia Nacional da Matemática

8 de maio - Dia Nacional do Turismo

13 de maio - Dia da Abolição da Escravidão

14 de maio - Dia das Mães

15 de Maio — Dia Internacional da Família

24 de maio - Dia do Vestibulando

25 de maio - Dia Nacional da Adoção

Tem feriado em maio?

Sim, em Maio destaca-se o feriado do Dia do Trabalhador que ocorrerá no dia 1º.

Que dia é o feriado do trabalho?

O feriado da do Dia do Trabalhador ocorrerá dia 1 de maio, segunda-feira.

Que dia cai o Dia das Mães?

Para quem compra presentes de última hora ou com antecedência, é fundamental estar antenado: o Dia das Mães é comemorado sempre no segundo domingo de maio, o que, no caso de 2023, vai cair no dia 14 de maio.

Por que o Dia das Mães é comemorado no segundo domingo de maio?

A ideia de instituí-la veio de Anna Jarvis, filha da ativista Ann Jarvis, e foi oficializada em 1914. O contexto é o de que a mãe ativista dedicou boa parte de sua vida ao trabalho social, principalmente a disseminar técnicas de higiene e saneamento para evitar a mortalidade infantil. Antes de morrer, idealizou também o Mother’s Friendship Day ("Dia das Mães pela Amizade') que visava unir as famílias que tinham lutado nos dois lados da Guerra de Secessão e impulsionar a comunidade local.

Ann morreu no dia 9 de maio de 1905 e, como forma de homenageá-la, Anna escolheu o segundo domingo de maio para ser a data em que o Dia das Mães seria comemorado. Assim, a data da celebração sempre estaria próxima à da morte de sua mãe.