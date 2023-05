Dia das Mães: 10 ideias de presentes para todo perfil de mãe

O Dia das Mães está chegando e, com isso, também está na hora de encontrar o presente ideal para a data. A verdade é que existem vários tipos de mães, e os presentes da data também devem refletir essa diversidade.

Presente de Dia das Mães

Esportes, livros, tecnologia, produtos para cozinha e beleza. Se está difícil decidir o que comprar para a ocasião, a lista abaixo traz uma seleção que pode agradar os mais diferentes estilos. Confira:

Mãe "fitness"

Tênis Adidas Runfalcon 2.0 - Magazine Luiza

Sua mãe adora fazer caminhadas ou até corridas leves e você busca um tênis versátil que possa ser utilizado para ambos? O Adidas Runfalcon 2.0 é uma excelente opção. Esse tênis feminino para caminhada oferece conforto a cada passo devido ao seu amortecimento macio, tornando-o perfeito para uso na esteira ou em ruas.

Além disso, o Adidas Runfalcon 2.0 possui um suporte no mediopé para reforço extra, além de um material arejado no cabedal, o que proporciona ainda mais conforto e suporte ao usuário.

Tênis Nike City Trainer 3 - Amazon

Agora, se a sua mãe é do estilo crossfiteira, o Nike City Trainer 3 é um excelente tênis para crossfit feminino que oferece estilo e eficiência para treinos de alta performance. Com uma sola e entressola reforçadas, este tênis proporciona excelente aderência e tração em diferentes tipos de pisos.

Além disso, o Nike City Trainer 3 possui a tecnologia Phylon, o que proporciona uma palmilha mais macia e ajuda a reduzir os impactos nos pontos de maior tensão dos pés, tornando-o um tênis confortável e seguro para o treino da sua mãe.

Smartwatch Apple Watch Series 8 - Amazon

Nada melhor que monitorar seus treinos e saúde com praticidade e o Apple Watch Series 8 de 41mm pode ser o presente ideal para elevar o nível dos treinos de qualquer mãe fitness. Ele é um smartwatch de última geração que combina tecnologia avançada com um design elegante e moderno. Com sua tela Retina sempre ativada, é fácil ver as notificações e informações de fitness em tempo real.

O relógio também possui recursos de monitoramento de saúde, como ECG e monitoramento de sono, para ajudá-lo a acompanhar melhor a sua saúde diária. O Apple Watch Series 8 ainda é resistente à água, permitindo que você o use durante atividades físicas e em ambientes úmidos, além de oferecer conectividade celular e compatibilidade com redes Wi-Fi.

Mãe "tech"

Kindle 11ª Geração - Magazine Luiza

Se a sua mãe adora ler, seja em casa, em viagens ou até na rua, um e-reader pode ser o presente perfeito! O Kindle de 11ª geração, da Amazon, é uma ótima escolha. Ele tem tela de 6 polegadas e 16 GB de armazenamento, suficiente para armazenar milhares de e-books de acordo com a fabricante.

O Kindle de 11ª geração tem tela antirreflexo sensível ao toque, com iluminação embutida para a sua mãe ler confortavelmente também durante a noite. Vale dizer que ele tem entrada USB-c para carregamento e uma carga dura até seis semanas de uso.

Amazon Echo Dot 4ª Geração com Alexa - Ponto Frio

Falando em praticidade, uma assistente virtual é outro excelente presente para as mães tech. O Echo Dot de 4ª geração aceita comandos de voz via Alexa e, além de controlar dispositivos inteligentes da casa, permite criar listas de tarefas, marcar compromissos na agenda, fazer listas de compras e até ligar para pessoas da agenda de contatos sem usar o celular.

Além disso, é possível pedir para a Alexa tocar músicas dos seus artistas favoritos, fazer pesquisas e uma infinidade de pedidos para a assistente virtual da Amazon, incluindo alguns jogos. Perfeito para as mães que curtem uma tecnologia, mas sentem falta de companhia em casa!

Cafeteira programável Oster Flavor - Webcontinental Marketplace

Outro excelente presente de Dia das Mães para deixar o dia a dia mais prático é a cafeteira programável Oster Flavor. Ela é uma cafeteira elétrica, que usa pó de café para preparar a bebida. O grande diferencial do produto é que ele conta com timer de até 24 horas, permitindo programar o preparo do café com antecedência.

Com a Oster Flavor, sua mãe pode programar o preparo para o horário que preferir e já acordar de manhã com o cheirinho do café pronto. Vale dizer que a cafeteira mantém a bebida aquecida por até 2 horas e a jarra tem capacidade de 36 xícaras de 42 ml.

Mãe cozinheira

Cooktop Brastemp Ative BDD75AE - Brastemp

O cooktop Brastemp Ative BDD75AE é uma excelente opção de presente para as mães que querem modernizar a cozinha e deixá-la mais elegante. Com 5 bocas, é perfeito para cozinhas maiores e famílias que cozinham em grandes quantidades. Ele possui trempes individuais em ferro fundido, que garantem a estabilidade das panelas durante o preparo dos alimentos, além de serem resistentes e duráveis.

O acendimento superautomático também é uma característica interessante deste fogão, permitindo que o usuário acenda as chamas com apenas um toque no botão, tornando o processo mais rápido e seguro. O cooktop Brastemp Ative BDD75AE ainda conta com um sistema de segurança que corta o gás em caso de chama apagada, garantindo a tranquilidade do usuário durante o uso.

Air fryer Mondial NAF-05 - Magazine Luiza

Outro presente que pode trazer mais praticidade para as mães que curtem cozinhar é a air fryer Mondial NAF-05. Ela tem 4 litros de capacidade, sendo indicada para casas com até quatro pessoas, e 1500W de potência. Entre os recursos, estão o timer de até 60 minutos e o controle de temperatura, que vai de 80 a 200°C.

Além disso, o cesto removível aumenta a praticidade na hora de preparar alimentos e, também, na hora da limpeza. Vale dizer que essa air fryer não é bivolt, então é importante prestar atenção na hora de escolher a versão 127V ou 220V.

Mãe vaidosa

Perfume La Vie est Belle Eau de Parfume, de Lancôme - Amazon

O perfume La Vie est Belle Eau de Parfum, de Lancôme, é uma fragrância feminina clássica, marcante e envolvente. Com notas de íris, combinadas com acordes doces de baunilha gourmand e patchouli vibrante, o perfume La Vie est Belle Eau de Parfum tem uma excelente fixação, permitindo que sua fragrância dure por horas na pele. O frasco do perfume é um luxo à parte, com linhas elegantes e modernas que remetem à feminilidade e à sofisticação.

Ideal para mulheres que buscam uma fragrância que represente sua personalidade forte e marcante, o La Vie est Belle Eau de Parfum é uma escolha perfeita. Com sua combinação única de notas florais e doces, este perfume de Lancôme certamente irá deixá-la ainda mais confiante e elegante.

Escova secadora Britânia BES13VD - Casas Bahia

A escova secadora Britânia BES13VD é o presente perfeito para as mães que desejam um cabelo incrível sem sair de casa. Com duas velocidades, três temperaturas e uma potência de 1300W, essa escova é capaz de secar, modelar e dar brilho aos cabelos de maneira eficiente e rápida.

A escova secadora Britânia BES13VD ainda conta com uma tecnologia que emite íons negativos, ajudando a reduzir o frizz e a eletricidade estática dos fios. Com um design moderno e ergonômico, a escova secadora Britânia BES13VD é fácil de manusear e pode ser utilizada em todos os tipos de cabelo. O cabo giratório também é uma característica interessante, permitindo que o usuário movimente a escova com facilidade durante o uso.