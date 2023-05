Nesta segunda-feira, 1, é celebrado o Dia do Trabalho, uma data para lembrar a importância do trabalhador para construção da sociedade. O feriado, que é muito popular no Brasil, é celebrado em diversos países do mundo.

No Brasil, o 1º de Maio começou a ganhar importância no final do século XIX. De acordo com portal Mundo Educação da UOL, as primeiras manifestações trabalhistas no Brasil surgiram em 1891, organizadas principalmente por militantes socialistas. As reivindicações, além de melhores condições trabalhistas, eram também contra a república recém instaurada no país.

Por que 1º de maio é Dia do Trabalho?

A celebração do Dia do trabalhador se iniciou ano final século XIX em movimentos trabalhistas que atuavam em Chicago, nos Estados Unidos. Durante a Revolução Industrial, a precarização do trabalho nas fábricas era gigantesca e esses movimentos reivindicavam melhorias nas condições.

Nesse período era comum que trabalhadores fossem colocados em jornadas degradantes, superiores até 12 horas por dia. Eles não possuíam direitos a descanso e a falta de segurança e salários baixos era uma característica forte.

Foi então que no dia 1º de maio de 1886, surgiram diversos protestos em Chicago, reivindicando sobretudo, a redução da jornada de trabalho para oito horas por dia. Após muita repressão e protestos que duraram até o dia 4, diversos manifestantes morreram e os líderes dos movimentos foram condenados a prisão.

O dia 1º de maio foi considerado feriado apenas em 1919,na França, após a jornada de oito horas diárias ter sido ratificada por lei. Em seguida, esse dia transformou-se em feriado também na Rússia, no ano de 1920. No Brasil, o feriado surgiu no final do século XIX.

Por que se comemora o dia 1º de maio?

1º de maio é feriado ou ponto facultativo?

O Dia 1º de maio é considerado feriado nacional, de acordo com a lei Portaria do Primeiro-Secretário nº 32, de 2021 do Senado Federal.