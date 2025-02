Fernanda Torres e Montenegro: mãe e filha fazem história, mas não são as únicas indicadas ao Oscar

Em 2025, Fernanda Torres e Fernanda Montenegro entraram para a história do cinema. São as únicas atrizes brasileiras indicadas ao Oscar, parte de um seleto grupo de mães e filhas nomeadas ao longo das quase 100 edições da premiação.

Prêmio mais importante da indústria cinematográfica, O Oscar tem sido palco de histórias de talento extraordinário ao longo das décadas. Entre essas trajetórias, destaca-se a presença de duplas de mãe e filha indicadas ao prêmio, uma conquista rara e especial.

Mas Fernanda Torres e Fernanda Montenegro não são as únicas da história do prêmio a atingir essa marca. Veja abaixo outras duplas notáveis que também marcaram presença nas indicações ao Oscar ao longo dos últimos 97 anos.

O filme brasileiro que mudou as regras do Oscar — e tem mais indicações que 'Ainda Estou Aqui'

Fernanda Torres e Fernanda Montenegro: o diferencial 'BR'

As atrizes Fernanda Torres e Fernanda Montenegro conquistaram um feito histórico no cinema brasileiro ao se tornarem a segunda dupla de mãe e filha indicadas ao Oscar na categoria de Melhor Atriz.

Fernanda Montenegro foi indicada em 1999 pelo aclamado papel em "Central do Brasil". A filha, Fernanda Torres, recebeu uma indicação em 2025 pela atuação em "Ainda Estou Aqui", único na história do país a receber a nomeação também a Melhor Filme.

Ambas são as primeiras e únicas brasileiras a alcançar tal feito, com um adendo ainda mais histórico: tanto "Central do Brasil" quanto "Ainda Estou Aqui" foram dirigidos pelo mesmo cineasta, Walter Salles.

Outras duplas que marcaram presença na premiação

Embora as indicações de Torres e Montenegro sejam especiais, há outras duplas familiares que também conquistaram reconhecimento no Oscar.

Uma das mais icônicas é a de Judy Garland e Liza Minnelli. Garland foi indicada ao Oscar em 1955 pelo papel em "Nasce Uma Estrela", e Minnelli não só foi nomeada, como também ganhou o prêmio de Melhor Atriz em 1973 por "Cabaret".

A história delas foi um marco como a primeira dupla mãe e filha a serem indicadas na categoria principal de atuação, um feito só recentemente igualado pelas atrizes brasileiras.

Fora da categoria de Melhor Atriz, mais mães e filhas marcaram a premiação, especialmente na corrida pelo prêmio de Melhor Atriz Coadjuvante. Entre elas estão Ingrid Bergman e Isabella Rossellini (com a mãe vencedora de três Oscars e a filha indicada em 2025, por "Conclave"); Janet Leigh e Jamie Lee Curtis; Diane Ladd e Laura Dern; e Goldie Hawn e Kate Hudson.

EXAME no Oscar

O Oscar de 2025 acontece no dia 2 de março. A EXAME acompanha a cerimônia ao vivo, com a presença de convidados, em transmissão no YouTube.

Quem são os indicados ao Oscar 2025

Veja a lista completa de indicados à maior premiação do cinema aqui.

Fernanda Torres tem chances no Oscar?

Fernanda Torres, intérprete de Eunice Paiva em "Ainda Estou Aqui", de Walter Salles, foi a primeira brasileira a vencer o Globo de Ouro na categoria de Melhor Atriz e tem boas chances de fazer história, mais uma vez, na premiação do Oscar. Ela compete com Demi Moore ("A Substância"), Mikey Madison ("Anora"), Karla Sofía Gascón ("Emilia Perez") e Cynthia Erivo ("Wicked").

A atriz também é a primeira brasileira nos últimos 26 anos a concorrer por um papel de drama no Oscar. A última (e até então, única) foi a própria mãe, Fernanda Montenegro — nomeada em 1999 pelo papel em "Central do Brasil", também indicado a Melhor Filme Internacional.

O Brasil nunca ganhou um Oscar em nenhuma das categorias, vale dizer.

'Ainda Estou Aqui' tem chances no Oscar?

Desde “Central do Brasil”, também de Walter Salles, o Brasil não era indicado ao Oscar de Melhor Filme Internacional. Naquele ano (1999), Fernanda Montenegro também estava na disputa na categoria de Melhor Atriz. A estatueta mesmo, nem Walter, nem Fernanda levaram para casa.

26 anos depois, "Ainda Estou Aqui" não só quebrou o jejum de "Central do Brasil", como marcou o começo de uma lista de ineditismos: foi indicado a Melhor Atriz, Melhor Filme Internacional e Melhor Filme, a maior categoria da premiação, em que a indústria cinematográfica brasileira nunca havia conquistado uma nomeação.

O novo filme de Walter Salles já ultrapassou a marca de 5 milhões de espectadores e R$ 100 milhões em bilheterias. Abriu em primeiro lugar na semana de estreia no Brasil e em Portugal, e em segundo lugar nos Estados Unidos, país no qual ficou em cartaz em 700 salas de cinema. Tem sido listado por críticos de todo o mundo como a principal aposta do ano para Melhor Filme Internacional, e Fernanda Torres é considerada favorita ao prêmio de Melhor Atriz, ao lado de Demi Moore.

O longa é uma coprodução entre Brasil e França, o primeiro original da Globoplay, com produção da VideoFilmes, RTFeatures e MactProdutions em parceria com a ARTE France e Conspiração. A distribuição será feita também pela Sony Pictures.

Quando será o Oscar de 2025?

A 97ª edição do Oscar será no dia 2 de março em Los Angeles (Califórnia, EUA), no Teatro Dolby.

Onde assistir ao Oscar de 2025?

A premiação completa será exibida na TV Globo, TNT e no streaming, pela Max. A EXAME acompanha a cerimônia ao vivo, com a presença de convidados, em transmissão no YouTube a partir das 19h30.

Que horas começa a cerimônia do Oscar de 2025?

O início da cerimônia está previsto para as 21h (horário de Brasília).