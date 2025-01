Vitória de Fernanda Torres no Globo de Ouro é amplamente celebrada por autoridades e personalidades

A atriz brasileira Fernanda Torres fez história ao vencer o Globo de Ouro de Melhor Atriz em Filme de Drama pela performance como Eunice Paiva em "Ainda Estou Aqui". A premiação ocorreu no último domingo, 5, em Los Angeles (Califórnia, EUA), marcando a primeira vez que uma brasileira conquista essa categoria.

Em seu discurso, Fernanda dedicou o prêmio à mãe, Fernanda Montenegro, que há 25 anos também foi indicada ao Globo de Ouro por "Central do Brasil". "Mamãe tinha certeza. Eu falava: 'Mãe, não tem [chance]'. Ela falava: 'Vai levar'", revelou a atriz nos bastidores.

Totalmente celebrada

A vitória de Fernanda Torres foi amplamente celebrada por autoridades e personalidades brasileiras. O presidente Lula expressou sua admiração: "Emocionante! Fernanda Torres é orgulho do Brasil. Melhor Atriz em Filme de Drama no Globo de Ouro pela sua grande atuação no filme Ainda Estou Aqui. Como ela mesma diz: a vida presta. Parabéns!"

A ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, destacou a importância do reconhecimento internacional: "Esse prêmio mostra mais uma vez a potência do cinema brasileiro. Parabenizo Fernanda Torres, pelo merecido Globo de Ouro de Melhor Atriz e todos aqueles que construíram o filme Ainda Estou Aqui."

No meio artístico, a conquista também gerou grande comoção. A mãe de Fernanda Torres, a atriz Fernanda Montenegro, que há 25 anos foi indicada na mesma categoria, celebrou a vitória da filha em entrevista à GloboNews: "Bravo, minha filha, bravo".

O ator Selton Mello, que contracenou com Fernanda no filme, compartilhou a emoção: "Eu vi a história sendo feita. Te amo, Fernanda. Quando eu pousar os pés no chão eu falo mais."

A cantora Ivete Sangalo também celebrou: "Que alegria ver o Brasil ganhando, e quando o motivo é algo tão essencial e importante como o cinema é pra uma nação, arte, fica ainda mais especial. Fernanda Torres, obrigada por fazer uma nação vibrar, torcer e ser feliz tendo uma atriz da sua grandeza trazendo esse aplauso merecido. Parabéns querida! Estamos tão felizes."

"Ainda Estou Aqui", de Walter Salles, retrata a história de Eunice Paiva e a luta para descobrir o paradeiro do marido, Rubens Paiva, dado como "desaparecido" durante a ditadura militar no Brasil. O filme também foi indicado na categoria de Melhor Filme em Língua Não-Inglesa, mas perdeu o prêmio para "Emilia Peréz", da França.