Fernanda Torres e outros brasileiros são convidados para a Academia e devem votar no Oscar de 2026

O Oscar de Melhor Atriz pode até não ter chegado às mãos de Fernanda Torres, mas após a atuação histórica em "Ainda Estou Aqui", a atriz recebeu um convite oficial para integrar a lista do juri na Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood. Se aceitar, a artista passará a votar no Oscar a partir de 2026.

É de praxe que membros da indústria indicados à premiação, sobretudo nas principais categorias, sejam convidados para compor a Academia. Em 2025, a lista era composta por 9.905 profissionais da indústria do cinema habilitados, dos quais 58 eram brasileiros. Entre os votantes do Brasil estão Wagner Moura, Fernanda Montenegro, Carlos Saldanha, Karim Aïnouz e Kleber Mendonça Filho.

O movimento reforça a crescente presença brasileira nas principais decisões da indústria cinematográfica mundial. Além de Fernanda, outros grandes nomes do cinema nacional foram chamados a fazer parte da Academia, como o diretor de fotografia Adrian Teijido, a figurinista Claudia Kopke, a produtora Maria Carlota Bruno, e os roteiristas Murilo Hauser e Heitor Lorega, vencedores do prêmio de Melhor Roteiro em Veneza por "Ainda Estou Aqui".

Os cineastas Daniela Thomas, Gabriel Mascaro e Daniel Filho também receberam o convite para integrar o grupo de votantes.

Com a adição desses novos membros, o número total de membros da Academia chega a 11.120, e o número de votantes será de 10.143.

Contribuições globais reconhecidas

Entre os novos membros norte-americanos, estão nomes internacionais de peso, como Ariana Grande, Gillian Anderson, Aubrey Plaza, além da vencedora do Oscar de Melhor Atriz deste ano, Mikey Madison, e o ganhador do prêmio de Melhor Ator Coadjuvante, Kieran Culkin.

Outros atores e diretores renomados, como Jason Momoa, Sebastian Stan e Jeremy Strong, também foram convidados para se juntar ao seleto grupo.

Em comunicado oficial, Bill Kramer, diretor-executivo da Academia, e Janet Yang, presidente da instituição, enviaram um comunicado em nota agradecendo a contribuição dos possíveis novos membros.

“Por meio de seu compromisso com o cinema e com a indústria cinematográfica como um todo, esses indivíduos excepcionalmente talentosos fizeram contribuições duradouras à nossa comunidade cinematográfica global”, disseram os líderes.

Este ano, a Academia também celebra uma significativa evolução em termos de diversidade. Com a inclusão de 534 novos membros, a proporção de mulheres aumentou para 35%, enquanto 22% dos novos membros vêm de comunidades sub-representadas, e 21% são internacionais. Os números refletem um esforço contínuo para diversificar as vozes na indústria do cinema, e dão espaço a perspectivas de diferentes partes do mundo para garantir que as decisões do Oscar sejam mais representativas.