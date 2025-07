Vin Diesel revela que personagem de Paul Walker pode retornar no último 'Velozes e Furiosos'

A saga "Velozes e Furiosos" está prestes a concluir a trajetória cinematográfica com o 11º filme da franquia. E o final deve vir com o retorno de Paul Walker no elenco — que morreu em 2013, em um acidente de carro —, segundo Vin Diesel.

Durante participação no Fuel Fest, evento dedicado aos entusiastas de automóveis, realizado em Pomona, na Califórnia, o ator revelou que a Universal Pictures sugeriu que o encerramento da saga acontecesse em abril de 2027. O pedido foi aceito por ele com algumas condições: filmar novamente em Los Angeles, retomar as corridas de rua como o foco principal da trama e reunir os personagens Dominic Toretto e Brian O'Conner — este último interpretado por Paul Walker.

A menção ao retorno de O'Conner causou grande surpresa entre os fãs da franquia, especialmente porque a morte de Walker foi um golpe duro para a indústria do entretenimento. O ator morreu aos 40 anos e estava a caminho de um evento beneficente quando o Porsche Carrera GT que dirigia colidiu e pegou fogo.

Em "Velozes e Furiosos 7", o personagem de Walker foi retirado da história em uma homenagem emocionante, com cenas complementadas por efeitos visuais e pela colaboração de seus irmãos, Cody e Caleb Walker.

Com o retorno da franquia, há a possibilidade de Brian O'Conner ser digitalmente recriado, como já aconteceu em outras produções.

Uma nova geração de fãs e o futuro da franquia

Embora nem a Universal Pictures nem a equipe de produção tenham confirmado oficialmente o retorno de Brian O'Conner, o interesse dos fãs está em alta. O que parece certo é que "Velozes e Furiosos" está se preparando para uma conclusão grandiosa.

A franquia já arrecadou mais de US$ 7 bilhões em bilheteria mundial, considerando os onze filmes lançados até o momento. Veja abaixo: