A estratégia "antieconômica" que rendeu 1 milhão de clientes fiéis a esta marca de snacks

No ecossistema das startups, a palavra de ordem costuma ser escalabilidade. No entanto, Jake Karls, cofundador da marca de snacks Mid-Day Squares, descobriu que focar em eficiência tecnológica cedo demais pode destruir o ativo mais valioso de uma empresa: a conexão humana.

Sentado no chão de um apartamento cercado de caixas, ele começou o negócio enviando fotos Polaroid e bilhetes manuscritas a cada comprador. A estratégia parecia absurda e financeiramente ineficiente no papel.

Contudo, o que começou como um esforço logístico amador transformou-se na engrenagem central de retenção e branding da companhia, gerando uma lealdade quase impossível de ser replicada pela concorrência. Karls percebeu que a automação excessiva cria padronização e indiferença.

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Como ele começou?

O início da Mid-Day Squares seguiu a linha do empreendedorismo de garagem, sem manuais ou sistemas complexos de CRM. À medida que o volume de pedidos crescia, a pressão para automatizar os processos aumentava, seguindo os conselhos tradicionais do mercado de tecnologia e Venture Capital.

Em vez de ceder aos robôs, a empresa dobrou a aposta na ineficiência intencional. A mãe de Karls ingressou na operação e assumiu a liderança dessa linha de comunicação, chegando a redigir pessoalmente quase um milhão de bilhetes customizados ao longo dos anos.

Hoje, mesmo com uma estrutura robusta e escala industrial, o processo foi preservado e expandido com uma equipe dedicada, provando que desacelerar em pontos estratégicos gera valor de longo prazo.

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