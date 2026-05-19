AtlasIntel: Marcelo Castro e Júlio César lideram corrida ao Senado pelo PI

O senador Marcelo Castro (MDB) e o deputado federal Júlio César (PSD) lideram a disputa pelas duas cadeiras vagas no Senado pelo estado do Piauí. Segundo o levantamento da AtlasIntel, divulgado nesta terça-feira, 19, o senador Ciro Nogueira (PP) perdeu popularidade no último mês.

Cada estado tem três vagas no Senado e, em 2026, os eleitores deverão votar em dois nomes. Os senadores Marcelo Castro e Ciro Nogueira encerrarão seus mandatos neste ano, e apenas Jussara Lima (PSD) permanece até 2031.

De acordo com a pesquisa, Marcelo Castro lidera com 24,1% das intenções de voto. Logo atrás, Júlio César aparece com 18,1%. Em terceiro lugar, Ciro Nogueira tem 11,9%.

Tiago Junqueira (PL) tem 8,2%. Antônio Barros (Novo) tem 2,3%. Francinaldo Leão (Psol) aparece com 2,1%. Dionísio Piauí (DC) tem 1,7%. Pedro Laurentino (UP) tem 1,1%. Jorge Lopes (PSDB) aparece com 0,9% encerrando a pesquisa.

Votos brancos e nulos somam 16,2% e 13,3% não souberam responder.

Desde abril, a popularidade que mais caiu foi do senador Ciro Nogueira, que virou alvo de mandados de busca e apreensão na Operação Compliance Zero, que investiga as fraudes envolvendo o Banco Master.

Naquele mês, o parlamentar tinha 17,7% das intenções de voto, representando uma queda de 5,8 pontos percentuais até maio.

A AtlasIntel ouviu 1.240 piauienses entre os dias 13 e 18 de maio. A pesquisa tem nível de confiança de 95% e margem de erro de três pontos percentuais para mais ou para menos. O registro do estudo no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é PI-05475/2026.