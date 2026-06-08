Copa do Mundo: jogadores que nasceram em um país e atuam por outra seleção

Às vésperas do início da Copa do Mundo, algumas seleções reúnem jogadores com histórias interessantes, principalmente aqueles que nasceram em um país e escolheram defender outra seleção.

Um deles é Achraf Hakimi, lateral-direito que defende as cores do PSG, da França. O jogador de 27 anos é filho de imigrantes marroquinos, defende as cores de Marrocos mas, na verdade, nasceu em Madri, capital da Espanha.

O jogador chegou a ser contatado pela seleção espanhola, mas optou por vestir a camisa do país africano. Inclusive, ele comentou ser muito ligado ao país, terra de seus pais.

Declan Rice e Camavinga

Outro exemplo é Declan Rice, do Arsenal. Em 2019, o jogador chegou a enviar um pedido por escrito à FIFA para que ele pudesse deixar a República da Irlanda e defender a seleção da Inglaterra.

Já Camavinga, do Real Madrid, nasceu em Cabinda, cidade na Angola, mas está na França desde pequeno e escolheu defender a seleção francesa.

Outros jogadores que nasceram em um país e vão jogar por outro

Brahim Díaz: nasceu em Málaga, na Espanha, e chegou a defender a seleção, mas aceitou o convite para vestir a camisa 10 do Marrocos.

Matheus Nunes e Otávio: os jogadores atuaram em equipes brasileiras, mas optaram por não defender a Seleção Brasileira para vestir a camisa de Portugal.

Issa Diop e Mazraoui: o primeiro nasceu na França e o segundo, na Holanda, e são companheiros de equipe no Marrocos.