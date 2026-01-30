Grammy 2026: Quem são os indicados ao prêmio?

O Grammy Awards 2026 acontece neste domingo, 1º de fevereiro, em Los Angeles, reunindo os principais nomes da música global para celebrar produções lançadas entre o segundo semestre de 2024 e agosto de 2025.
A cerimônia será realizada na Crypto.com Arena, com apresentação de Trevor Noah, que retorna ao comando pela sexta vez consecutiva e também atua como produtor.
Destaques e indicados da 68ª edição
Na disputa pelo maior número de prêmios, Kendrick Lamar lidera com nove indicações. Ele concorre a Álbum do Ano com “GNX” e disputa Gravação do Ano e Canção do Ano com “luther”, colaboração com SZA. Lady Gaga acumula sete indicações, enquanto Bad Bunny, Sabrina Carpenter e Leon Thomas aparecem entre os mais lembrados com seis nomeações cada. O engenheiro de mixagem Serban Ghenea também está entre os profissionais mais destacados.
O Brasil marca presença com Caetano Veloso e Maria Bethânia na categoria de Melhor Álbum de Música Global, com o disco ao vivo “Caetano e Bethânia Ao Vivo”, que registra a turnê conjunta dos irmãos.
Entre os álbuns que concorrem ao principal prêmio da noite, Álbum do Ano, estão produções de Bad Bunny, Justin Bieber, Sabrina Carpenter, Lady Gaga, Kendrick Lamar, Tyler, The Creator, Leon Thomas e Clipse. Já a categoria Gravação do Ano reúne artistas como Doechii, Billie Eilish, Chappell Roan e a cantora sul-coreana Rosé, do grupo BLACKPINK, em colaboração com Bruno Mars. Na categoria Canção do Ano, destaque para a presença de “Golden”, do projeto HUNTR/X, ligado à animação “Guerreiras do K Pop”.
K pop entre os nomes principais
A edição marca um novo momento para o K pop, que aparece nas categorias centrais. Rosé disputa Gravação do Ano e Canção do Ano com “APT.”, enquanto o grupo feminino Katseye aparece nas categorias Artista Revelação e Melhor Performance Pop de Duo ou Grupo com a faixa “Gabriela”. O grupo fictício HUNTR/X também chamou atenção ao entrar em indicações de prestígio com “Golden”.
Entre as apresentações confirmadas, Sabrina Carpenter sobe ao palco principal. O duo Clipse, formado por Pusha T e No Malice, participa de um número especial ao lado de Pharrell Williams. A cerimônia também trará performances dos oito indicados a Artista Revelação: Addison Rae, Alex Warren, Katseye, Leon Thomas, Lola Young, Olivia Dean, Sombr e The Marías.
Veja os indicados ao Grammy 2026
Álbum do Ano
- DeBÍ TiRAR MáS FOToS – Bad Bunny
- SWAG – Justin Bieber
- Man’s Best Friend – Sabrina Carpenter
- Let God Sort Em Out – Clipse
- MAYHEM – Lady Gaga
- GNX – Kendrick Lamar
- MUTT – Leon Thomas
- CHROMAKOPIA – Tyler, The Creator
Gravação do Ano
- DtMF – Bad Bunny
- Manchild – Sabrina Carpenter
- Anxiety – Doechii
- WILDFLOWER – Billie Eilish
- Abracadabra – Lady Gaga
- luther – Kendrick Lamar com SZA
- The Subway – Chappell Roan
- APT. – ROSÉ e Bruno Mars
Canção do Ano
- Abracadabra – Lady Gaga
- Anxiety – Doechii
- APT. – ROSÉ e Bruno Mars
- DtMF – Bad Bunny
- Golden – HUNTR/X
- Luther – Kendrick Lamar com SZA
- Manchild – Sabrina Carpenter
- WILDFLOWER – Billie Eilish
Artista Revelação
- Addison Rae
- Alex Warren
- KATSEYE
- Leon Thomas
- Lola Young
- Olivia Dean
- sombr
- The Marías
Produção e Composição
- Produtor do Ano: Dan Auerbach, Cirkut, Dijon, Blake Mills, Sounwave
- Compositor(a) do Ano: Amy Allen, Edgar Barrera, Jessie Jo Dillon, Laura Veltz, Tobias Jesso Jr.
Pop, Dance e Eletrônica
- Melhor Performance Solo Pop: DAISIES – Justin Bieber; Disease – Lady Gaga; Manchild – Sabrina Carpenter; Messy – Lola Young; The Subway – Chappell Roan
- Melhor Performance Pop de Duo ou Grupo: 30 For 30 – SZA com Kendrick Lamar; APT. – ROSÉ e Bruno Mars; Defying Gravity – Cynthia Erivo e Ariana Grande; Gabriela – KATSEYE; Golden – HUNTR/X
- Melhor Álbum Vocal Pop: I’ve Tried Everything But Therapy, Part 2 – Teddy Swims; Man’s Best Friend – Sabrina Carpenter; MAYHEM – Lady Gaga; Something Beautiful – Miley Cyrus; SWAG – Justin Bieber
- Melhor Gravação Dance/Eletrônica: End Of Summer – Tame Impala; No Cap – Disclosure e Anderson .Paak; SPACE INVADER – KAYTRANADA; Victory Lap – Fred again.., Skepta e PlaqueBoyMax; VOLTAGE – Skrillex
- Melhor Álbum de Dance/Eletrônica: EUSEXUA – FKA twigs; Fancy That – PinkPantheress; F— U SKRILLEX YOU THINK UR ANDY WARHOL BUT UR NOT!! <3 – Skrillex; Inhale / Exhale – RÜFÜS DU SOL; Ten Days – Fred again..
Rock, Metal e Alternativo
- Melhor Performance de Rock: Changes – YUNGBLUD; Mirtazapine – Hayley Williams; NEVER ENOUGH – Turnstile; The Emptiness Machine – Linkin Park; U Should Not Be Doing That – Amyl and The Sniffers
- Melhor Canção de Rock: As Alive As You Need Me To Be – Nine Inch Nails; Caramel – Sleep Token; Glum – Hayley Williams; NEVER ENOUGH – Turnstile; Zombie – YUNGBLUD
- Melhor Álbum de Rock: From Zero – Linkin Park; I quit – HAIM; Idols – YUNGBLUD; NEVER ENOUGH – Turnstile; private music – Deftones
- Melhor Álbum de Música Alternativa: DON’T TAP THE GLASS – Tyler, The Creator; Ego Death At A Bachelorette Party – Hayley Williams; moisturizer – Wet Leg; SABLE, fABLE – Bon Iver; Songs Of A Lost World – The Cure
R&B, Rap e Poesia Falada
- Melhor Performance de Rap: Anxiety – Doechii; Chains & Whips – Clipse; Darling, I – Tyler, The Creator; Outside – Cardi B; tv off – Kendrick Lamar
- Melhor Canção de Rap: Anxiety – Doechii; Sticky – Tyler, The Creator; TGIF – GloRilla; The Birds Don’t Sing – Clipse; tv off – Kendrick Lamar
- Melhor Álbum de Rap: CHROMAKOPIA – Tyler, The Creator; GLORIOUS – GloRilla; GNX – Kendrick Lamar; God Does Like Ugly – JID; Let God Sort Em Out – Clipse
- Melhor Álbum de R&B: Beloved – Giveon; Escape Room – Teyana Taylor; Mutt – Leon Thomas; The Crown – Ledisi; Why Not More? – Coco Jones
Latina, Global e Reggae
- Melhor Álbum de Música Global: Caetano e Bethânia Ao Vivo – Caetano Veloso e Maria Bethânia; Chapter III – Anoushka Shankar; Eclairer le monde – Youssou N’Dour; Mind Explosion – Shakti; No Sign of Weakness – Burna Boy
Onde assistir à cerimônia do Grammy 2026?
No Brasil, a transmissão começa às 21h30 pelos canais TNT e streaming Max, com cobertura simultânea do tapete vermelho sob o comando de Carol Ribeiro. A Premiere Ceremony, que contempla categorias técnicas e segmentadas, será exibida a partir das 16h30 no site oficial do Grammy e no canal da Recording Academy no YouTube.
O tapete vermelho também poderá ser acompanhado, a partir das 19h, nas redes sociais oficiais da premiação. Após a cerimônia, o conteúdo completo ficará disponível sob demanda por até duas semanas.