Após sucesso nos cinemas, 'Os Fantasmas Ainda se Divertem' ganha data de estreia no streaming Lançado em setembro, a sequência do clássico de Tim Burton arrecadou US$ 110 milhões em bilheteria em seu primeiro final de semana

Os Fantasmas Ainda Se Divertem: longa-metragem vai chegar ao streaming em outubro (Warner Bros. /Divulgação)