Netflix: todos os filmes que serão lançados em 2025

Na última quarta-feira, 30, a Netflix apresentou à imprensa mundial as próximas estreias do ano em filmes, séries, documentários e transmissões esportivas — essas últimas, motivo principal do sucesso nos números da companhia.

A Netflix investe nas produções com grande elenco em 2025. A maior aposta do ano será “Frankenstein”, do diretor Guillermo del Toro, estrelado por Oscar Isaac, Jacob Elordi, Mia Goth, Christoph Waltz, entre outros. Ele chega ao catálogo em novembro deste ano.

Também estão no calendário de estreias produções como “RIP”, com Matt Damon, Ben Affleck e grande elenco; a comédia “Jay Kelly”, com George Clooney, Adam Sandler, Billy Crudup, Laura Dern, entre outros, sob direção de Greta Gerwig; e “Steve”, com Cillian Murphy e Alan Moloney.

Veja abaixo a lista completa de filmes que chegam à plataforma de streaming em 2025:

Quais filmes chegam à Netflix em 2025?

Nacionais

Caramelo | Filme | 2025

Família, Pero no Mucho | Filme | 2025

Spin-Off de ‘Irmandade’ (ainda sem título) | Filme | 2025

Internacionais

A Lista da Minha Vida | 28 de março de 2025

Sinopse: Numa jornada para realizar os sonhos de infância da mãe, a jovem Alex Rose desvenda segredos familiares, encontra o amor, redescobre suas raízes e ainda faz o público rir e chorar.

Elenco: Sofia Carson, Kyle Allen, José Zúñiga, Sebastian de Souza e Connie Britton.

A Merry Little Ex-Mas | 2025

Sinopse: Um casal que acabou de se separar pretende passar o último Natal com os filhos antes de vender a casa da família e começar uma vida nova. Mas, quando o marido leva uma nova namorada maravilhosa para o local, a situação se complica.

Elenco: Alicia Silverstone, Oliver Hudson, Jameela Jamil e Melissa Joan Hart..

Champagne Problems | 2025

Sinopse: Uma executiva ambiciosa viaja à França para fechar a aquisição de uma famosa marca de champagne antes do Natal. Mas os planos dela vão por água abaixo quando ela se apaixona por um parisiense muito charmoso, que ainda por cima é filho do fundador da marca.

Elenco: Minka Kelly, Tom Wozniczka, Sean Amsing, Thibault De Montalemert, Astrid Whettnall, Flula Borg e Xavier Samuel.

De Volta à Ação | Já disponível

Sinopse: Emily e Matt deixaram de ser espiões da CIA para começar uma família. Agora, muitos anos depois, eles precisam voltar ao mundo da espionagem após terem a identidade descoberta.

Elenco: Jamie Foxx, Cameron Diaz, Kyle Chandler, Andrew Scott, Jamie Demetriou, McKenna Roberts, Rylan Jackson e Glenn Close.

Eddie | 2025

Sinopse: Documentário sobre a ascensão meteórica de Eddie Murphy, desde o início da carreira na comédia até se tornar um ícone de Hollywood.

Elenco: Documentário.

Filme de Kathryn Bigelow (ainda sem título) | 2025

Sinopse: Em breve.

Elenco: Idris Elba, Rebecca Ferguson, Gabriel Basso, Jared Harris, Tracy Letts, Anthony Ramos, Jonah Hauer-King, Moses Ingram, Greta Lee e Jason Clarke.

Frankenstein | Novembro de 2025

Sinopse: O diretor vencedor do Oscar Guillermo del Toro adapta a clássica história de Mary Shelley sobre Victor Frankenstein, um cientista brilhante e egocîntrico que dá vida a uma criatura em um experimento monstruoso, que acaba levando à desgraça do criador e da criatura.

Elenco: Oscar Isaac, Jacob Elordi, Mia Goth, Felix Kammerer, Lars Mikkelsen, David Bradley, Charles Dance e Christoph Waltz.

Havoc | 2025

Sinopse: Após um acordo de drogas que deu errado, um detetive machucado precisa lutar por sua sobrevivência em um submundo criminoso para resgatar o filho afastado de um político, enquanto desvenda uma teia profunda de corrupção e conspiração que envolve toda a sua cidade.

Elenco: Tom Hardy, Jessie Mei Li, Justin Cornwell, Quelin Sepulveda, Luis Guzmán, Michelle Waterson, Sunny Pang, Jim Caesar, Xelia Mendes-Jones, Yeo Yann Yann, Timothy Olyphant e Forest Whitaker.

Jay Kelly | 2025

Sinopse: Uma comédia emocionante de Noah Baumbach, estrelada por George Clooney, Adam Sandler e Laura Dern.

Elenco: George Clooney, Adam Sandler, Billy Crudup, Laura Dern, Grace Edwards, Stacy Keach, Riley Keough, Emily Mortimer, Patrick Wilson, Jim Broadbent, Eve Hewson, Alba Rohrwacher e Greta Gerwig.

K-Pop: Demon Hunters (título provisório) | 2025

Sinopse: "K-Pop: Demon Hunters" é uma aventura de ação musical que acompanha a história de uma renomada banda de K-pop de garotas. Elas tentam equilibrar a vida sob os holofotes e suas identidades secretas como caçadoras de demônios.

La Dolce Villa | 13 de fevereiro de 2025

Sinopse: O empresário Eric vai à Itália para impedir Olivia, sua filha sonhadora, de restaurar um casarão caindo aos pedaços. Só que a Itália tem outros planos para ele, oferecendo muita beleza, magia e romance.

Elenco: Scott Foley, Violante Placido, Maia Reficco e Giuseppe Futia.

Madea e o Casamento nas Bahamas | Estreia Na Netflix Em 2025

Sinopse: Madea e sua turma viajam para as Bahamas para um casamento que promete confusão e muita diversão.

Elenco: Tyler Perry, Cassi Davis Patton, David Mann, Tamela Mann, Taja V. Simpson, Diamond White, Jeramine Harris, Xavier Smalls.

Meio Grávida | Estreia na Netflix em 5 de fevereiro de 2025

Sinopse: Com inveja da gravidez da melhor amiga, Lainy resolve usar uma barriga falsa... e, sem querer, acaba conhecendo o homem da sua vida.

Elenco: Amy Schumer, Jillian Bell, Will Forte, Damon Wayans Jr., Brianne Howey, Alex Moffat, Joel David Moore, Lizze Broadway, Urzila Carlson, Francis Benhamou.

My Oxford Year | Estreia na Netflix em 2025

Sinopse: Anna, uma jovem americana ambiciosa, vai estudar na Universidade de Oxford, mas um inglês charmoso pode atrapalhar seus planos.

Elenco: Sofia Carson, Corey Mylchreest, Dougray Scott, Catherine McCormack, Harry Trevaldwyn, Esmé Kingdom, Nikhil Parmar, Poppy Gilbert.

Night Always Comes | Estreia na Netflix em 2025

Sinopse: Lynette arrisca tudo para conseguir a casa dos seus sonhos, mas precisa confrontar o passado para se libertar.

Elenco: Vanessa Kirby, Jennifer Jason Leigh, Zack Gottsagen, Stephan James, Julia Fox, Eli Roth, Randall Park, Michael Kelly.

Nonnas | Estreia na Netflix em 2025

Sinopse: Um homem abre um restaurante italiano com um grupo de avós como chefs para honrar a memória de sua mãe.

Elenco: Vince Vaughn, Susan Sarandon, Lorraine Bracco, Talia Shire, Brenda Vaccaro, Linda Cardellini, Drea De Matteo, Joe Manganiello.

Nos Seus Sonhos | Estreia na Netflix em 2025

Sinopse: Stevie e Elliot embarcam em uma jornada pelo mundo absurdo dos seus sonhos.

Elenco: Simu Liu, Craig Robinson.

O Homem que quer Viver para Sempre | Já disponível na Netflix

Sinopse: Documentário sobre Bryan Johnson e sua busca para retardar o envelhecimento.

Elenco: Não divulgado.

Pangolim: a Viagem de Kulu | Estreia na Netflix em 21 de abril de 2025

Sinopse: Um homem embarca na missão de reabilitar um filhote de pangolim para a natureza.

Elenco: Não divulgado.

Plankton: o filme | Estreia na Netflix em 7 de março de 2025

Sinopse: Plankton tem sua vida virada de cabeça para baixo quando seu plano de domínio mundial falha.

Elenco: Mr. Lawrence, Jill Talley, Tom Kenny, Bill Fagerbakke, Carolyn Lawrence, Clancy Brown, Rodger Bumpass.

POOKOO | Estreia na Netflix em 2025

Sinopse: Uma criatura da floresta e um pássaro majestoso, inimigos naturais, embarcam em uma grande aventura.

Elenco: Não divulgado.

R&B | Estreia na Netflix em 2025

Sinopse: "R&B" é uma versão moderna da história de Ruth e Boaz, um dos romances mais marcantes da Bíblia. Ambientado no Tennessee, "R&B" conta a história de uma jovem que abandona o cenário musical de Atlanta para cuidar de uma viúva idosa e, nessa jornada, encontra o amor da sua vida e a mãe que nunca teve.

Elenco: Serayah McNeill, Tyler Lepley, Phylicia Rashad, Walnette Santiago, Nijah Brenea, James Lee Thomas, Babyface, Jermaine Dupri, Lecrae Moore, BigTigger.

RIP | Estreia na Netflix em 2025

Sinopse: Uma equipe de policiais encontra milhões de dólares em um esconderijo abandonado em Miami, acabando com a confiança entre eles. E quando outras forças descobrem o tamanho da apreensão, a história toda é colocada em dúvida. Agora, ninguém pode confiar em ninguém.

Elenco: Matt Damon, Ben Affleck, Steven Yeun, Teyana Taylor, Catalina Sandino Moreno, Sasha Calle, Nestor Carbonell, Lina Esco, Scott Adkins, Kyle Chandler.

Rua do Medo: Rainha do Baile | Estreia na Netflix em 2025

Sinopse: É hora de voltar a Shadyside. Neste novo capítulo da sangrenta franquia "Rua do Medo", o baile de formatura da escola de Shadyside está chegando e as garotas populares estão todas ocupadas com a disputada campanha pela coroa de rainha. Mas quando uma jovem ousada decide se candidatar e outras concorrentes começam a desaparecer misteriosamente, a turma de 1988 se prepara para uma noite aterrorizante.

Elenco: India Fowler, Suzanna Son, Fina Strazza, Chris Klein, David Iacono, Ella Rubin, Ariana Greenblatt, Lily Taylor, Katherine Waterson.

Separados pelas Estrelas | Estreia na Netflix em 2025

Sinopse: A astronauta Nan-young e o músico Jay embarcam no relacionamento à mais longa distância que já existiu: entre a Terra e Marte!

Elenco: Kim Tae-ri, Hong Kyung.

Steve | Estreia na Netflix em 2025

Sinopse: Ambientado na década de 1990, "Steve" é uma adaptação do best-seller "Shy", de Max Porter. O filme retrata um dia decisivo na vida do diretor escolar Steve e de seus alunos em um reformatório diante de um mundo que já desistiu deles.

Elenco: Cillian Murphy, Jay Lycurgo.

Straw | Estreia na Netflix em 2025

Sinopse: Uma mãe solo encara uma série de situações infelizes e acaba seguindo um caminho inesperado. Desesperada, ela vira suspeita em um mundo que parece indiferente à sua existência.

Elenco: Taraji P. Henson, Sherri Shepherd, Teyana Taylor, Glynn Turman, Sinbad, Rockmond Dunbar.

The Ballad of a Small Player | Estreia na Netflix em 2025

Sinopse: Atormentado pelo passado e pelas dívidas, um apostador inveterado escondido em Macau encontra uma pessoa solidária, que pode ser sua salvação.

Elenco: Colin Farrell, Fala Chen, Deanie Ip, Alex Jennings, Tilda Swinton.

The Electric State | Estreia na Netflix em 14 de março de 2025

Sinopse: "The Electric State" é uma aventura futurista com um toque retrô dos anos 1990, dirigida pelos irmãos Russo.

Elenco: Millie Bobby Brown, Chris Pratt, Ke Huy Quan, Jason Alexander, Woody Norman, Giancarlo Esposito, Stanley Tucci.

The Old Guard 2 | Estreia na Netflix em 2025

Sinopse: Andy e sua equipe de guerreiros imortais estão de volta para enfrentar um novo inimigo terrível, que ameaça a existência da humanidade.

Elenco: Charlize Theron, KiKi Layne, Matthias Schoenaerts, Marwan Kenzari, Luca Marinelli, Veronica Ngô, Henry Golding, Uma Thurman, Chiwetel Ejiofor.

The Thursday Murder Club | Estreia na Netflix em 2025

Sinopse: Baseado no best-seller internacional de Richard Osman, quatro aposentados resolvem antigos casos de assassinato por diversão, até que uma morte inexplicável os envolve em um mistério real.

Elenco: Helen Mirren, Pierce Brosnan, Ben Kingsley, Celia Imrie, Naomi Ackie, David Tennant, Richard E. Grant.

The Twits | Estreia na Netflix em 2025

Sinopse: Baseado no clássico de Roald Dahl, "The Twits" acompanha um casal maldoso que domina sua cidade, mas encontra adversários inesperados.

Elenco: Margo Martindale, Johnny Vegas, Natalie Portman, Emilia Clarke.

The Witcher: Sereias das Profundezas | Estreia na Netflix em 11 de fevereiro de 2025

Sinopse: Geralt de Rivia investiga ataques misteriosos em um vilarejo e se vê envolvido em um conflito entre humanos e o povo do mar.

Elenco: Não divulgado.

The Woman in Cabin 10 | Estreia na Netflix em 2025

Sinopse: Uma jornalista testemunha um crime a bordo de um iate de luxo, mas todos negam que isso tenha acontecido. Baseado no best-seller de Ruth Ware.

Elenco: Keira Knightley, Guy Pearce, Hannah Waddingham, David Ajala, Kaya Scodelario, Gugu Mbatha-Raw.

The Wrong Paris | Estreia na Netflix em 2025

Sinopse: Uma jovem entra em um reality de namoro achando que será em Paris, na França, mas descobre que é em Paris, no Texas.

Elenco: Miranda Cosgrove, Pierson Fodé, Madison Pettis, Frances Fisher, Yvonne Orji.

Thunderbirds: A elite da Força Aérea dos EUA | Estreia na Netflix em 2025

Sinopse: Pela primeira vez na história, o público poderá embarcar no dia a dia do lendário esquadrão de demonstração da Força Aérea dos EUA: os Thunderbirds. O documentário acompanha pilotos de F-16 e suas equipes, do treinamento às apresentações, mostrando toda a dedicação, as habilidades e os sacrifícios necessários para fazer parte de uma das instituições mais reverenciadas da aviação americana.

Elenco: Documentário - sem elenco divulgado.

Titan | Estreia na Netflix em 2025

Sinopse: A malfadada jornada do submarino Titan pelas ruínas do Titanic dominou as manchetes em junho de 2023. O novo documentário examina o CEO da OceanGate, Stockton Rush, sua busca para se tornar um bilionário revolucionário e a missão submarina destinada ao fracasso que fez o mundo reconsiderar o preço da ambição nas profundezas do oceano.

Elenco: Documentário - sem elenco divulgado.

Um maluco no golfe 2 | Estreia na Netflix em 2025

Sinopse: Um Maluco no Golfe está de volta!

Elenco: Adam Sandler, Julie Bowen, Christopher McDonald, Benito Antonio Martínez Ocasio, Travis Kelce, Conor Sherry, Ethan Cutkosky, Maxwell Jacob Friedman, Philip Fine Schneider.

Vivo ou morto: Um mistério Knives Out | Estreia na Netflix em 2025

Sinopse: Benoit Blanc está de volta para desvendar um caso muito perigoso.

Elenco: Daniel Craig, Josh O’Connor, Glenn Close, Josh Brolin, Mila Kunis, Jeremy Renner, Kerry Washington, Andrew Scott, Cailee Spaeny, Daryl McCormack, Thomas Haden Church.

Wallace & Gromit - Avengança | Estreia na Netflix em 3 de janeiro de 2025 (ex-UK/IE)

Sinopse: O vencedor de quatro Oscars Nick Park, da Aardman, e o indicado ao Emmy Merlin Crossingham estão de volta com uma nova aventura épica. Gromit continua preocupado porque Wallace está dependente demais de suas invenções, e ele tem razão. Desta vez, Wallace inventa um gnomo “inteligente”, que parece desenvolver consciência própria. Acontece que uma figura vingativa do passado pode estar por trás de tudo isso. Agora, Gromit precisa enfrentar forças sinistras para salvar seu tutor… caso contrário, Wallace nunca mais vai poder inventar nada!

Elenco: Ben Whitehead, Peter Kay, Lauren Patel, Reece Shearsmith, Diane Morgan, Adjoa Andoh, Muzz Khan, Lenny Henry.