'Holi - Festival das Cores' retorna a São Paulo para a Virada Cultural; veja a programação

Após quase dez anos sem passar pela capital paulista, o Holi Festival das Cores volta a São Paulo no dia 24 de maio, com programação na Praça Roosevelt, das 9h às 17h, durante a Virada Cultural 2026. O evento retorna à cidade com uma edição especial que reúne música, práticas de bem-estar, dança, espiritualidade e as tradicionais explosões de pós coloridos biodegradáveis.

Criado no Brasil, o festival passou por diferentes cidades ao longo de 2024 e 2025 com a turnê Magia em Cores, consolidando um formato que combina experiências sensoriais, atrações artísticas e atividades coletivas. A edição de 2026 marca o reencontro do Holi com São Paulo após quase uma década fora da capital.

A programação foi organizada para transformar a atmosfera do espaço ao longo do dia. Pela manhã, o público participa de atividades voltadas ao relaxamento e à conexão coletiva, com meditação guiada, prática de yoga e dança circular. As ações ocupam a praça em um formato aberto ao público e buscam criar integração entre os participantes.

Ao meio-dia, o grupo Flor das Águas Bhakti Som assume a programação com apresentações de mantras e músicas devocionais, conduzindo os primeiros momentos das explosões de cores. Na sequência, apresentações inspiradas em Bollywood ampliam o clima festivo com coreografias e ritmos ligados à cultura indiana.

Durante a tarde, a programação entra em uma fase de maior intensidade sonora com show da Banda Maha Mantra, grupo conhecido por misturar reggae, mantras e referências da música brasileira. O encerramento fica sob comando do DJ Nandhyx, residente do Festival das Cores, com um set voltado à música eletrônica e ao progressive psytrance. O encerramento reúne música eletrônica, mantras e explosões coletivas de pós coloridos biodegradáveis.

As explosões de cores acontecem em diferentes momentos da programação e fazem parte da proposta central do festival. Os pós utilizados são biodegradáveis e integram uma dinâmica coletiva que simboliza encontro, celebração e ocupação do espaço público.

O retorno a São Paulo ocorre após quatro edições da turnê Magia em Cores, realizadas entre 2024 e 2025. A proposta do festival reúne diferentes linguagens culturais, atividades sensoriais e apresentações musicais em um formato itinerante.

Holi Bazar reúne produtos temáticos e itens da turnê

Além das atrações artísticas, o evento contará com o Holi Bazar, espaço voltado à comercialização de produtos ligados ao festival. O local terá kits com pós coloridos biodegradáveis utilizados nas apresentações coletivas, além de itens da turnê Magia em Cores, como camisetas, ecobags, copos, cordões e produtos colecionáveis.

O bazar também terá uma seleção de incensos, artigos culturais e objetos temáticos ligados à proposta do evento, ampliando a experiência do público para além da programação musical e das apresentações realizadas na praça.

Veja a programação completa

9h — Meditação

A programação começa com uma prática de meditação guiada acompanhada por mantras tradicionais. A atividade propõe um momento de concentração e equilíbrio antes do início das apresentações e das dinâmicas coletivas do festival.

10h — Yoga

A aula coletiva de yoga reúne exercícios de respiração, alongamento e conexão corporal. A proposta prepara o público para as atividades do dia e cria um ambiente voltado ao bem-estar e à atenção plena.

11h — Dança Circular

A Dança Circular transforma a praça em uma grande roda coletiva, incentivando interação e movimento em grupo. A atividade combina música e passos sincronizados em uma experiência participativa aberta ao público.

12h — Flor das Águas Bhakti Som

O grupo Flor das Águas Bhakti Som apresenta repertório baseado em mantras e músicas devocionais. A apresentação conduz os primeiros momentos das explosões de cores e marca a transição da programação para uma atmosfera mais festiva.

13h — Bollywood

A atração inspirada em Bollywood leva ao palco coreografias e ritmos ligados à cultura indiana. A apresentação reúne elementos visuais e musicais característicos das produções indianas em um espetáculo voltado à interação com o público.

14h — Banda Maha Mantra

A Banda Maha Mantra sobe ao palco com uma apresentação que mistura reggae, referências da música brasileira e influências indianas. O show integra mantras e músicas autorais à proposta sensorial do festival.

16h — DJ Nandyx

DJ Nandyx, residente do Festival das Cores, assume o encerramento musical da programação com um set voltado ao progressive psytrance e à música eletrônica. A apresentação reúne produções autorais, batidas eletrônicas e mantras.

17h — Encerramento

O encerramento reúne público e artistas em um último momento coletivo do festival. A programação termina após as atividades musicais, apresentações culturais e explosões de cores realizadas ao longo do dia.