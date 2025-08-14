'Wandinha': quando estreia o final da 2ª temporada? Veja data e trailer

Os primeiros quatro episódios da segunda temporada de "Wandinha", detentora do recorde de série em língua-inglesa mais assistida da história Netflix, chegaram ao streaming agosto deste ano. A segunda parte, com os quatro capítulos finais, estreia na plataforma no mês que vem.

De volta aos corredores góticos da Escola Nunca Mais, a personagem precisará encarar a família, os amigos e antigos adversários em mais um ano de "caos deliciosamente sombrio e excêntrico", com um novo mistério sobrenatural.

Só a primeira temporada de "Wandinha", lançada em novembro de 2022, teve 252,1 milhões de visualizações em 91 dias e se tornou a mais vista em 90 países. Ultrapassou a marca de 1 bilhão de horas assistidas apenas três semanas após a estreia — o que a posicionou no topo do Top 10 Global da Netflix por 6 semanas consecutivas.

Para o segundo ano, o número de visualizações são expressivos: 50 milhões de visualizações nos últimos sete dias. A série está em primeiro lugar entre as mais assistidas da semana em 91 países.

Dado o sucesso, a plataforma já renovou a produção para uma terceira temporada, antes mesmo da estreia da segunda. Os criadores e showrunners Alfred Gough e Miles Millar estão de volta para o segundo ano, ao lado do produtor executivo e diretor Tim Burton.

Wandinha: 2ª temporada estreia em agosto de 2025 (Netflix/ Divulgação)

Quando estreia a 2ª temporada de 'Wandinha'?

Para o segundo ano, a estreia será feita em duas etapas. A primeira parte, que chegou à plataforma nesta quarta-feira, 6, traz os quatro primeiros episódios (01-04).

A segunda parte será lançada no dia 3 de setembro com os capítulos restantes (05-08).

Quem está no elenco de 'Wandinha' na 2ª temporada?

Além de Jenna Ortega, fazem parte do elenco Catherine Zeta-Jones (Morticia Addams), Luis Guzmán (Gomez Addams), Emma Myers (Enid Sinclair), Joy Sunday (Bianca Barclay), Percy Hynes White (Xavier), Hunter Doohan (Tyler Galpin), Isaac Ordonez (Pugsley Addams), Victor Dorobantu (Mãozinha), Georgie Farmer (Ajax Petropolus), Moosa Mostafa (Eugene Otinger), Fred Armisen (Tio Chico) e Billie Piper (Capri).

Entre as novidades estão a participação especial de Lady Gaga como uma professora misteriosa chamada Rosaline Rotwood, Steve Buscemi como Barry Dort (novo diretor da Academia Nunca Mais), Thandiwe Newton (Dr. Fairburn), Joanna Lumley como a Vovó Addams, Christopher Lloyd em uma participação especial, Haley Joel Osment, Frances O’Connor, Heather Matarazzo, Joonas Suotamo (possível novo mordomo dos Addams), Owen Painter, Noah Taylor, Luyanda Unati Lewis-Nyawo (Delegada Ritchie Santiago), além de Jamie McShane no papel de xerife Donovan Galpin.

Quantos episódios terá a 2ª temporada de 'Wandinha'?

Ao todo, a nova temporada de 'Wandinha' terá oito novos episódios.

Quando estreia a 3ª temporada de 'Wandinha'?

A terceira temporada foi anunciada dias antes da estreia da segunda, mas ainda não tem data de estreia prevista. O elenco ainda não iniciou as gravações.