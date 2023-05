De Homem de Ferro a Diabo Veste Prada: conheça a atriz que recusou cinco filmes icônicos

O mundo do cinema é intenso e as grandes oportunidades surgem a todo momento. Apesar disso, a atriz Rachel McAddams, estrela de "Mean Girls (Meninas Malvadas)" e " O Notebook", não se preocupa com isso e chegou a recusar atuação em cinco filmes famosos do cinema.

De acordo com a revista Variety e conforme revelado em seu novo perfil Bustle, Rachel recusou ofertas para “O Diabo Veste Prada”, “Casino Royale ”, “Missão: Impossível III”, “ Homem de Ferro ” e “Get Smart” no período de dois anos em que ficou fora do cenário de Hollywood.

Por que Rachel recusou esses papeis?

Quando questionada a recusa dos papeis, a atriz revelou: “Certamente há coisas como "eu gostaria de ter feito isso", mas eu dou um passo para trás e digo: 'Essa era a pessoa certa para isso'.”

“Eu me senti culpada por não aproveitar a oportunidade que estava tendo, porque sabia que estava em um lugar de sorte” “Mas também sabia que não combinava muito com minha personalidade e com o que eu precisava para me manter sã. Definitivamente, houve alguns momentos de ansiedade em que me perguntei se eu estava apenas jogando tudo fora e por que estava fazendo isso? Levei anos para entender o que eu intuitivamente estava fazendo.”, completou

Todos os cinco filmes que McAdams rejeitou, lançados entre 2006 e 2008, acabaram sendo sucessos de bilheteria. Em “Casino Royale” onde reascendeu a franquia Bond com Daniel Craig no papel, a atriz estava cotada para o papel de Vesper Lynd, interpretada por Eva Green. McAdams, que recusou o papel no primeiro filme do Homem de Ferro, só entraria no universo super heróis em Doutor Estranho, onde interpretou Dra. Christine Palmer.

McAdams afirmou também que não se arrependeu de seus primeiros filmes, pois eles continuam sendo clássicos. "Meninas Malvadas" está atualmente recebendo tratamento musical para um novo filme baseado na adaptação da Broadway de Tina Fey, vencedora do Tony. Reneé Rapp está entrando no lugar da personagem de McAdams, Regina George, depois de interpretar o papel na Broadway.