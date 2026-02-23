Pop

'Bridgerton': veja a data de estreia da parte 2 da 4ª temporada

Segunda parte da 4ª temporada da série da Netflix já tem data e horário confirmados

'Bridgerton': novos episódios focam no romance de Benedict Bridgerton e Sophie Baek (Netflix)

Vanessa Loiola
Redatora

Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 19h47.

A quarta temporada de "Bridgerton", série de época da Netflix baseada nos livros de Julia Quinn, já está disponível no streaming — mas os episódios foram divididos em duas partes.

A primeira leva estreou em 29 de janeiro, às 5h (horário de Brasília). Já a segunda parte da 4ª temporada de "Bridgerton" estreia em 26 de fevereiro, também às 5h da manhã, seguindo o padrão de lançamento global da plataforma.

Ao todo, a temporada terá oito episódios, divididos em dois blocos de quatro capítulos cada.

Qual a história da 4ª temporada de 'Bridgerton'?

A nova temporada adapta o livro Um Perfeito Cavalheiro e acompanha a história de amor entre Benedict Bridgerton e Sophie Baek.

Interpretado por Luke Thompson, Benedict assume o protagonismo da vez. Já Sophie, vivida por Yerin Ha, surge como a “Dama de Prata”, jovem de origem humilde que desperta o interesse do personagem durante um baile de máscaras, em uma narrativa com forte inspiração no conto de Cinderela.

A trama mantém os elementos que consagraram a série: romance de época, conflitos sociais, intrigas familiares e figurinos luxuosos.

Novos personagens na temporada

Além do casal principal, a temporada apresenta novos nomes ao universo da família Bridgerton:

  • Lady Araminta Gun (Katie Leung), viúva determinada a casar as filhas
  • Rosamund Li (Michelle Mao), ambiciosa e focada em conquistar Benedict
  • Posy Li (Isabella Wei), irmã mais nova e preterida pela mãe

'Bridgerton' terá mais temporadas?

Sim. A Netflix confirmou que "Bridgerton" foi renovada para a quinta e sexta temporadas, garantindo a continuidade da adaptação dos livros de Julia Quinn.

O anúncio foi feito junto à divulgação de informações sobre o novo ano da produção, ampliando a expectativa dos fãs em relação ao futuro da franquia no streaming.

