Com sucesso do BBB 26, o que o BBB 27 precisa ter (ou não) para dar certo?

O sucesso do Big Brother Brasil 26, que consagrou na noite da última terça-feira, 21, Ana Paula Renault como campeã, naturalmente traz uma empolgação para o futuro, mas também acende um receio comum entre os fãs do reality: como será a próxima edição? A história do programa mostra que nem sempre uma temporada explosiva consegue passar o bastão para outra no mesmo nível.

Como repetir o sucesso?

Quando uma edição vira assunto nacional, cria personagens marcantes e rende debates diários, a expectativa para o ano seguinte tende a ser proporcional. Mas essa antecipação costuma ser um problema quando não vem acompanhada de escolhas certeiras.

Se o BBB 27 quiser repetir a dobradinha de sucesso que foi o Big Brother Brasil 20 e o Big Brother Brasil 21, duas das temporadas mais icônicas da fase recente, precisa investir principalmente em uma coisa: elenco forte.

Não adianta empilhar dinâmicas mirabolantes, encher a casa de patrocinadores, criar reviravoltas de última hora ou apostar em escassez de comida como motor de conflito. Tudo isso pode render assunto por um ou dois dias, mas não sustenta três meses de programa.

Público quer ver bons personagens

O que prende o público são pessoas interessantes. Participantes com personalidade, opiniões claras, coragem para se posicionar e disposição real para jogar. Gente que entenda que está em um reality e que não entre apenas para proteger imagem ou fazer média.

Os maiores momentos do BBB quase sempre nasceram do elenco, não da produção. As rivalidades memoráveis, alianças improváveis, traições, viradas e discursos marcantes vieram de quem estava dentro da casa. A produção pode estimular, mas quem entrega são os jogadores.

Outro ponto importante é fugir do medo excessivo de cancelamento. Quando todos entram calculando cada palavra e cada movimento, o programa fica travado. O público percebe rapidamente quando ninguém quer se comprometer.

BBB bom precisa de conflito, humor, carisma, estratégia e emoção. E isso não se fabrica em prova do líder ou toque de Big Fone. Isso nasce no casting.

Depois de um BBB 26 forte, o BBB 27 já larga pressionado. Para corresponder, a missão é menos complicada do que parece: escolher bem quem entra pela porta. O resto costuma acontecer sozinho.

Fim do que não interessa