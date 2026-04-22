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Com sucesso do BBB 26, o que o BBB 27 precisa ter (ou não) para dar certo?

Dinâmicas ajudam, mas o público costuma se apaixonar mesmo é por um elenco de peso

BBB 27: Para repetir dobradinhas históricas como BBB 20 e BBB 21, programa precisa acertar onde mais importa (Globo/Beatriz Damy)

BBB 27: Para repetir dobradinhas históricas como BBB 20 e BBB 21, programa precisa acertar onde mais importa (Globo/Beatriz Damy)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 22 de abril de 2026 às 12h04.

O sucesso do Big Brother Brasil 26, que consagrou na noite da última terça-feira, 21, Ana Paula Renault como campeã, naturalmente traz uma empolgação para o futuro, mas também acende um receio comum entre os fãs do reality: como será a próxima edição? A história do programa mostra que nem sempre uma temporada explosiva consegue passar o bastão para outra no mesmo nível.

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Como repetir o sucesso?

Quando uma edição vira assunto nacional, cria personagens marcantes e rende debates diários, a expectativa para o ano seguinte tende a ser proporcional. Mas essa antecipação costuma ser um problema quando não vem acompanhada de escolhas certeiras.

Se o BBB 27 quiser repetir a dobradinha de sucesso que foi o Big Brother Brasil 20 e o Big Brother Brasil 21, duas das temporadas mais icônicas da fase recente, precisa investir principalmente em uma coisa: elenco forte.

Não adianta empilhar dinâmicas mirabolantes, encher a casa de patrocinadores, criar reviravoltas de última hora ou apostar em escassez de comida como motor de conflito. Tudo isso pode render assunto por um ou dois dias, mas não sustenta três meses de programa.

Público quer ver bons personagens

O que prende o público são pessoas interessantes. Participantes com personalidade, opiniões claras, coragem para se posicionar e disposição real para jogar. Gente que entenda que está em um reality e que não entre apenas para proteger imagem ou fazer média.

Os maiores momentos do BBB quase sempre nasceram do elenco, não da produção. As rivalidades memoráveis, alianças improváveis, traições, viradas e discursos marcantes vieram de quem estava dentro da casa. A produção pode estimular, mas quem entrega são os jogadores.

Outro ponto importante é fugir do medo excessivo de cancelamento. Quando todos entram calculando cada palavra e cada movimento, o programa fica travado. O público percebe rapidamente quando ninguém quer se comprometer.

BBB bom precisa de conflito, humor, carisma, estratégia e emoção. E isso não se fabrica em prova do líder ou toque de Big Fone. Isso nasce no casting.

Depois de um BBB 26 forte, o BBB 27 já larga pressionado. Para corresponder, a missão é menos complicada do que parece: escolher bem quem entra pela porta. O resto costuma acontecer sozinho.

Fim do que não interessa

Se o BBB 26 mostrou força no elenco e no engajamento, algumas correções de rota podem deixar a próxima edição ainda melhor. Pequenos ajustes costumam ter impacto direto no ritmo do programa e na percepção do público ao longo da temporada.

Um deles é evitar lideranças repetidas em excesso. Quando os mesmos nomes dominam muitas semanas seguidas, o jogo corre o risco de ficar previsível, concentrando poder sempre nas mesmas mãos e limitando novas narrativas dentro da casa.

Outro ponto é tornar a Xepa menos restritiva. O contraste entre VIP e Xepa funciona como elemento clássico do reality, mas exageros desgastam os participantes e reduzem a energia para conflitos, estratégias e momentos espontâneos.

Também vale encurtar os castigos do Monstro. Punições longas demais, de quatro ou cinco dias, tendem a cansar tanto quem participa quanto quem assiste. O ideal é que o Monstro cause impacto e tensão, sem virar desgaste contínuo.

Por fim, o programa precisa voltar a apostar em provas mais icônicas. Disputas criativas, memoráveis e que entrem para a história ajudam a movimentar a temporada, geram conversa nas redes sociais e valorizam conquistas como liderança e anjo.

Se alinhar esses pontos com um elenco forte, o BBB 27 pode chegar com boas chances de manter o embalo deixado pelo BBB 26. É pagar para ver.

Acompanhe tudo sobre:BBBBig Brother Brasil

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