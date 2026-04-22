BBB: Ana Paula poderia ganhar R$ 2 milhões a mais não fossem os impostos

O Big Brother Brasil 2026 chegou ao fim e Ana Paula Renault foi eleita campeã da edição pelo público, levando um prêmio milionário para casa. À EXAME, o Mercado Pago contou que o prêmio, que estava em R$ 5,44 milhões, subiu para R$ 5.708.712,17 já que rendeu mais de 100% do CDI ao longo dos três meses de programa. Mas será que a 'sister' vai embolsar esse valor na íntegra?

Até a publicação da reportagem, a TV Globo não confirmou se o prêmio era líquido ou bruto — durante a final do programa, o apresentador Tadeu Schmidt disse que a campeão receberia o valor cheio.

Mas, nas duas hipóteses, a mordida do leão é significativa. Se o valor total (contando o rendimento) for líquido, o total bruto seria de R$ 8.155.303,10. Nesse caso, a retenção do Imposto de Renda (IR) chegaria a R$ 2.446.590.93, segundo cálculos da Contabilizei.

Se os R$ 5,7 milhões for o valor bruto, a fatia que a Receita Federal irá descontar é de R$ 1.712.613,651, levando o montante para o líquido de R$ 3.996.098,519.

Na bolada do BBB, incide o imposto de renda sobre prêmios, que é de 30%.

“Com o valor líquido garantido, o foco do campeão agora passa a ser a gestão e o investimento desse capital”, diz Charles Gularte, sócio-diretor da Contabilizei.

Valor terá que ser declarado

Em todo caso, a vencedora vai ter que declara o valor recebido no IR de 2027 (referente ao ano-calendário 2026). Gularte explica os pontos de atenção:

Rendimentos de tributação exclusiva: o prêmio deve ser lançado nesta ficha, dedicada a valores que têm imposto retido na fonte no momento do pagamento. Logo, ele não se soma aos demais rendimentos da declaração anual.

o prêmio deve ser lançado nesta ficha, dedicada a valores que têm imposto retido na fonte no momento do pagamento. Logo, ele não se soma aos demais rendimentos da declaração anual. Bens e direitos: o saldo bancário no dia 31 de dezembro de 2026, bem como imóveis, carros e quaisquer outros bens comprados com a bolada, devem ser detalhados;

o saldo bancário no dia 31 de dezembro de 2026, bem como imóveis, carros e quaisquer outros bens comprados com a bolada, devem ser detalhados; Rendimentos extras: diferente do prêmio principal, os cachês de participação e contratos publicitários feitos durante ou após o programa seguem a tabela progressiva (até 27,5%) e são considerados rendimentos tributáveis, podendo gerar imposto de renda adicional ou restituição, dependendo das demais movimentações da ganhadora.

Como o prêmio do BBB chegou nesse valor?

O montante começou em cerca de R$ 2,7 milhões e, através da campanha “Tudo em DobBBRo” do Mercado Pago, braço financeiro do Mercado Livre, o valor subiu para R$ 5,44 milhões. Mas, além disso, o valor foi rentabilizou de acordo com os ‘cofrinhos’ da fintech, que rendem 120% do CDI e, em março, renderam 140%.

O prêmio final, portanto, passou a ser de R$ 5.708.712,17 – com a incorporação do rendimento de R$ 268.712,17. “Os valores do ‘cofrinho’ são aplicados em títulos públicos federais atrelados à Selic, que são os títulos mais seguros que temos hoje no mercado”, disse à EXAME Felipe Castaño, diretor de Marketing e Growth do Mercado Pago.

Entretanto, para o investidor comum ter os mesmos rendimentos, é necessário ser cliente Meli+. Caso crie uma conta no Mercado Pago e apenas deixe o saldo na conta, ele vai render 105% CDI. Se criar um ‘cofrinho’, ele vai render 120% do CDI para assinantes Meli+. Para não assinantes Meli+ o rendimento é de 115% do CDI. O limite de investimento é de R$ 10 mil.

Recorde de captação nos ‘cofrinhos’

No primeiro trimestre de 2026, o Mercado Pago atingiu um recorde na abertura de chaves Pix premium, com 2,17 milhões de cadastros, impulsionados principalmente pelo uso de QR Codes nas ativações.

No mesmo período, a companhia também registrou o maior volume histórico de captação nos ‘cofrinhos’, indicando maior conversão da audiência em uso efetivo de produtos financeiros.

O desempenho também apareceu nos indicadores de marca. Segundo dados da Ipsos, o Mercado Livre e o Mercado Pago lideraram o reconhecimento espontâneo de marca (quando o consumidor cita a marca sem ajuda) entre os patrocinadores desde a primeira semana do programa.

Já a Kantar aponta que o Mercado Pago teve crescimento de 24% nesse mesmo indicador como banco digital, na comparação entre o primeiro trimestre de 2026 e o mesmo período de 2025. “Nós tivemos bons resultados”, comenta Castaño.

Quando questionado se continuarão patrocinando o BBB, o executivo respondeu: “É cedo para responder essa pergunta, nós agora fazemos uma avaliação muito concisa quando fecha o programa para visualizar os resultados.”