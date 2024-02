Com Ludmilla e Ivete Sangalo, "Macetando" ja é o hit do Carnaval 2024

É oficial: a música "Macetando", colaboração de Ivete Sangalo e Ludmilla, já pode ser anunciada como hit do Carnaval 2024. Com letra chiclete que literalmente dita os passos da dança, a canção se tornou uma febre nos últimos dias pelas redes sociais: já são mais de 220 mil vídeos com a faixa só no TikTok, incluindo desafios — os tais "challenges" e trends — para mostrar a coreografia.

Só os vídeos de Ivete Sangalo com tutoriais para aprender a dança somam mais de 10 milhões de visualizações na rede social chinesa. Somam-se a eles outros com influenciadores e artistas dançando junto da cantora, como é o caso de Vanessa Lopes (ex-BBB) e Sthefane Matos.

Na última quinta-feira, 8, abertura oficial do Carnaval de Salvador, a cantora Veveta arrastou multidões pela capital baiana com a canção. A performance de "Macetando" foi transmitida pela TV Globo e revelou milhares de foliões cantando e dançando a nova coreografia.

De onde vem o hit do Carnaval?

Apesar do sucesso nas últimas semanas, o novo hit do Carnaval não nasceu em 2024: houve muita divulgação por parte das duas cantoras no ano passado. A música já estava presente nas apresentações da turnê de Ivete Sangalo, em comemoração aos seus 30 anos de carreira.

"Macetando" foi lançada no dia 15 de dezembro de 2023. Só no Spotify, já acumula mais de mais 23 milhões de reproduções — e conquistou o posto de segunda música mais ouvida no Brasil na semana que antecede o Carnaval.

A letra vai além do ritmo chiclete e também traz um empoderamento feminino que condiz muito com as expectativas das mulheres nas comemorações da data. Fala sobre ter a liberdade de aproveitar a folia em paz, com a roupa desejada, sem abrir mão da curtição. "Elas chegando na cena, são todas poderosas, viciadas em problema, estão iludindo a cidade, elas não são brincadeira. Todas carinha de baby, mas gostam da bagaceira”, diz um trecho da canção.

Rainha do Carnaval?

Os blocos de Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador já são uma tradição de muitos anos. Mas com "Macetando" no currículo, a cantora pode estar prestes a ser coroada como Rainha do Carnaval. Em encontro inédito, ela, Carlinhos Brown, a banda BaianaSystem e o tradiconal bloco afro Ilê Ayê — que está completando 50 anos — deram na quinta-feira, 8, a largada oficial da folia na capital baiana. A festa deve reunir cerca de 800 mil foliões e injetar R$ 2 bilhões na economia de Salvador, de acordo com projeções da prefeitura.

“Estar presente neste encontro junto com Carlinhos Brown, BaianaSystem e o nosso grande aniversariante do ano, Ilê Aiyê, é muito importante para mim. É um encontro de muito respeito, carinho e felicidade, principalmente por saber que a gente está revivendo esse lugar tão importante, que é o centro da cidade”, destacou Ivete Sangalo no alto do trio.

Vai chover no Carnaval?

O Instituto Nacional de Metereologia (Inmet) prevê que o Rio de Janeiro vai começar o Carnaval 2024 com céus claros e temperaturas entre 21°C e 33°C. Chuva não será um problema na capital do samba durante todo o feriadão, e temperaturas podem chegar a 40°C. No entanto, foliões de Recife, São Paulo e Salvador podem enfrentar pancadas de chuva.

A previsão para as regiões no Norte e Nordeste do país é de chuva, e as festas em Macapá, Belém, São Luís, Fortaleza, Rio Grande do Norte, João Pessoa, Aracaju, Natal, Maceió, Pernambuco e Bahia podem ser afetadas. Com a diminuição dos efeitos do El Niño a partir do início de fevereiro, o clima passará a ser mais ameno e as chuvas menos presentes pelo Sudeste e Sul.

Quando será o Carnaval 2024?

O Carnaval 2024 acontecerá nos dias 10, 11, 12 e 13 de fevereiro, contando sábado, domingo, segunda e terça-feira. A data é móvel e muda todos os anos, baseada no calendário da Igreja Católica, conectada com outras datas como a Páscoa, sexta-feira Santa e Quarta-feira de Cinzas.

(Com Agência Brasil e O Globo)