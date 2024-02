Que dia é o Carnaval 2024? É feriado? Saiba por que muda todos os anos

O Carnaval 2024 acontecerá nos dias 10, 11, 12 e 13 de fevereiro, contando sábado, domingo, segunda e terça-feira. A data é móvel e muda todos os anos, baseada no calendário da Igreja Católica, conectada com outras datas como a Páscoa, sexta-feira Santa e quarta-feira de cinzas.

Datas do Carnaval em 2024:

10, 11 e 12 de Fevereiro: Período Pré-Carnaval

13 de Fevereiro: Feriado de Carnaval

14 de Fevereiro: Quarta-Feira de Cinzas

Faltam 8 dias para o Carnaval. A Quarta-feira de Cinzas, que marca o fim do Carnaval e o início da Quaresma na Igreja Católica, será em 14 de fevereiro de 2024.

Por que o dia do Carnaval muda todo ano?

A definição da data do Carnaval é baseada no calendário lunar, nas estações do ano e no calendário da Igreja Católica, principalmente em relação à Páscoa. O Carnaval é sempre 47 dias antes da Páscoa, e a terça-feira de Carnaval ocorre 40 dias antes do Domingo de Ramos. Para calcular essas datas, é necessário entender o equinócio.

O equinócio, que é quando dia e noite têm durações iguais, ocorre duas vezes ao ano, por volta de 20 de março e entre 22 e 23 de setembro. A Páscoa é determinada como o primeiro domingo após a primeira Lua cheia que sucede o equinócio de março.

Carnaval é feriado nacional?

O Carnaval de 2024 iniciará oficialmente no dia 13 de fevereiro, terça-feira. É considerado ponto facultativo no Brasil, conforme a Portaria do Primeiro-Secretário nº 29 do Senado, com exceção do estado do Rio de Janeiro, onde é feriado.

A Quarta-feira de Cinzas não é um feriado nacional.

Os feriados nacionais em 2024 serão: