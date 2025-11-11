Pokémon vai lançar primeiro parque temático em 2026; conheça as atrações

O Japão deve inaugurar, no início de 2026, o primeiro parque temático ao ar livre da franquia Pokémon. Batizado de "PokéPark Kanto", o espaço será instalado dentro do parque de diversões Yomiuriland, em Tóquio, e contará com 26 mil metros quadrados.

Inspirado no universo das criaturas fictícias com superpoderes, o PokéPark abrigará trilhas, áreas de floresta e mais de 600 réplicas de pokémons.

PokéPark Kanto será lançado em 2026, em Tóquio (Pokemon/Divulgação)

O parque será estruturado em duas áreas distintas. A primeira, chamada Pokémon Forest, terá quase 500 metros de extensão e incluirá trilhas, túneis e vegetação densa, criando um ambiente de exploração. A segunda, Sedge Town, simulará uma cidade temática com ginásio, loja oficial, fonte de água e eventos como o Pokémon Parade.

A venda de ingressos está prevista para o fim de 2025, mas ainda não há informações oficiais sobre valores ou datas específicas.

Outras atrações temáticas no Japão

Além do novo parque da franquia Pokémon, o Japão concentra outros destinos voltados ao entretenimento temático. O Hello Kitty Smile, localizado na Ilha de Awaji, oferece restaurantes, lojas de souvenirs e atividades baseadas na personagem japonesa.

Também na Ilha de Awaji, o Nijigen No Mori traz atrações voltadas ao público fã de animes, incluindo uma área dedicada exclusivamente ao personagem Godzilla.

Na cidade de Uji, em Kyoto, o Museu da Nintendo apresenta a trajetória da empresa por meio de exposições interativas, oficinas e jogos distribuídos em três edifícios principais.