Parques da Disney terão áreas fechadas e novas atrações a partir de 2026

A Disney entra em um período de mudanças nos parques de Orlando a partir de 2026. O cronograma inclui encerramentos de atrações, reformulações estruturais e abertura de novas áreas temáticas.

As mudanças fazem parte de um plano gradual de atualização do complexo, que devem se estender pelos anos seguintes.

De acordo com informações do próprio parque, o processo envolve o fechamento de versões tradicionais de brinquedos conhecidos e a introdução de novas experiências. Ao mesmo tempo, a Disney amplia a oferta de shows, desfiles e atrações imersivas. O planejamento inclui inaugurações recentes e expansões previstas até 2028.

Quais atrações da Disney serão encerradas?

Rock’n’ Roller Coaster, no Hollywood Studios

A atração deixará de operar em sua versão associada à banda Aerosmith. O brinquedo será reformulado e relançado com nova temática. A previsão é que a versão atual funcione até 1º de março de 2026.

Animal Kingdom

No Animal Kingdom, a atração Dinosaur também será encerrada.

O espaço será destinado a novos projetos ligados à expansão do parque.

Magic Kingdom

Já no Magic Kingdom, a Big Thunder Mountain Railroad passará por atualização visual e será reaberta com novos cenários.

Quais novidades já foram inauguradas nos parques de Orlando?

Entre as estreias recentes está Zootopia: Better Zoogether!, atração em 4D instalada no Animal Kingdom. O show reúne personagens do filme e apresenta diferentes biomas com uso de recursos tecnológicos e efeitos visuais.

No Magic Kingdom, a Disney lançou o desfile noturno Disney Starlight: Dream the Night Away. A apresentação conta com carros alegóricos iluminados e personagens clássicos e contemporâneos.

No Hollywood Studios, duas novas produções musicais entraram em cartaz ao longo neste ano.

Quais novas áreas a Disney prepara para os próximos anos?

A Disney destacou a chegada da franquia Carros ao Magic Kingdom. A nova área será chamada de Piston Peak National Park. Inspirado em parques nacionais dos Estados Unidos, o espaço deve contar com duas atrações, incluindo um percurso off-road.

A abertura está prevista para 2027.

No Animal Kingdom, a área Tropical Americas reunirá atrações inspiradas em Encanto e Indiana Jones. O projeto inclui vilas temáticas e uma experiência ambientada em um templo antigo.

A inauguração também está prevista também para 2027.

O Magic Kingdom receberá ainda a Villains Land, área dedicada aos vilões da Disney. O espaço contará com atrações, lojas e restaurantes. A abertura está planejada a partir de 2028.

No Hollywood Studios, a expansão inclui Monstrópolis, área temática de Monstros S.A., com a primeira montanha-russa suspensa da Disney.