Após fechar várias atrações, Disney promete grandes mudanças nos parques para 2026

Orlando é um destino dos sonhos dos brasileiros, mas os parques temáticos podem frustrar muitos viajantes a partir de 2026 com o fechamento de diversas atrações.

Neste ano, vários pontos turísticos e brinquedos populares da Disney e Universal foram desativados permanentemente ou para reformas. Como justificativa, os administradores dos parques apontaram a necessidade de segurança das atrações e renovação diante das mudanças no perfil dos visitantes.

Quais atrações fecharam em Orlando em 2025?

Star Wars Launch Bay - Hollywood Studios

O Star Wars Launch Bay, localizado no parque Disney’s Hollywood Studios, é um espaço dedicado exclusivamente ao universo da franquia Star Wars. A área reúne experiências interativas voltadas aos visitantes, com foco em elementos que marcaram a produção dos filmes.

Entre as atrações, o espaço conta com um mini museu que exibe protótipos, figurinos, miniaturas e adereços utilizados nas produções cinematográficas. Há também uma sala de cinema que apresenta um documentário curto sobre os bastidores da saga.

A área oferece ainda encontros com personagens como Darth Vader, Chewbacca, BB-8 e Kylo Ren. O local foi projetado para atender ao público interessado em conteúdos da franquia Star Wars e permanece como uma das áreas temáticas mais visitadas do parque.

Quando fechou? 24 de setembro de 2025

Remy’s Ratatouille Adventure - Epcot

A Disney anunciou que a atração Remy’s Ratatouille Adventure, localizada no Epcot, em Orlando, será fechada para reformas.

Assim como ocorreu com a versão da atração no Walt Disney Studios, na Disneyland Paris, a versão norte-americana também deixará de utilizar o formato em 3D. A experiência passará a ser exibida em 2D, conforme comunicado da empresa.

A atualização incluirá ajustes tecnológicos voltados à exibição de imagens com maior nitidez. A Disney informou ainda que melhorias na iluminação e novos elementos serão incorporados tanto à fila quanto à própria atração ao longo dos próximos meses.

Quando vai fechar? Em novembro de 2025.

The Boneyard - Animal Kingdom

O The Boneyard é uma área de recreação localizada no parque Disney’s Animal Kingdom, dentro da seção DinoLand U.S.A. Projetado com foco no público infantil, o espaço simula um sítio de escavação arqueológica em formato de playground temático.

A atração oferece estruturas como tobogãs, túneis, pontes suspensas e áreas para escavação, onde as crianças podem interagir com réplicas de fósseis. O ambiente foi desenvolvido para promover experiências educativas ligadas à paleontologia, por meio de atividades lúdicas.

Com entrada controlada e espaço cercado, o The Boneyard funciona como ponto de apoio para famílias com crianças pequenas, oferecendo uma alternativa segura de recreação dentro do parque.

Quando fechou? 1 de setembro de 2025.

Donald's Dino-Bash! - Animal Kingdom

Trata-se de uma festa pré-histórica organizada pelo Pato Donald para celebrar seus ancestrais dinossauros, acompanhado por seus amigos, como Margarida, Tico e Teco, Pateta e Pluto, com todos vestidos com trajes temáticos de dinossauro. O evento inclui encontros com personagens, decoração temática divertida, atividades interativas e uma festa animada que visa criar uma experiência alegre e envolvente para todas as idades. Foi lançado em 2018 como parte do evento Incredible Summer e traz elementos como música festiva, jogos e uma atmosfera de celebração especial no parque

Quando será fechado? Data ainda vai ser anunciada.

Dinosaur - Animal Kingdom Theme Park

Dinosaur é uma das atrações do parque Disney’s Animal Kingdom, em Walt Disney World, voltada à ambientação em um cenário pré-histórico. A experiência conduz os visitantes por uma missão simulada de resgate no período Cretáceo final.

Na atração, os participantes embarcam em um veículo chamado Time Rover. O percurso se desenvolve em um ambiente escuro com efeitos visuais e sonoros, além de figuras animatrônicas que representam diferentes espécies de dinossauros, incluindo um iguanodonte.

Combinando simulação, movimento e ambientação temática, a atração propõe uma narrativa imersiva e permanece como uma das opções de entretenimento voltadas ao público interessado em dinossauros e aventuras científicas.

Quando vai fechar? Em 2026 (data ainda será definida)

Rock 'n' Roller Coaster do Aerosmith - Hollywood Studios

A Rock 'n' Roller Coaster Starring Aerosmith é uma montanha-russa coberta localizada no parque Disney's Hollywood Studios, em Walt Disney World. A atração foi inaugurada em 1999 e utiliza tecnologia de lançamento linear para acelerar os veículos de 0 a 92 km/h em 2,8 segundos.

Durante o trajeto, os visitantes percorrem um cenário que simula o trânsito de Los Angeles, a bordo de uma limusine em alta velocidade. O percurso inclui três inversões e atinge até 5 vezes a força da gravidade, com trilha sonora da banda americana Aerosmith reproduzida por alto-falantes instalados nos assentos.

A atração combina elementos de montanha-russa com ambientação inspirada em produções musicais, fazendo referência a um estúdio e a um show de rock.

Quando vai fechar? Em 2026 (data ainda será definida)

O que esperar dos parques da Disney e Universal em 2026?

A Disney prepara uma série de mudanças em seus parques temáticos em Orlando nos próximos anos, com foco na ampliação de áreas temáticas e na inclusão de novas atrações.

O Magic Kingdom, parque mais antigo do complexo Walt Disney World, passará pela maior expansão de sua história. A nova área será inspirada em personagens clássicos considerados vilões, incluindo uma montanha-russa e cenários interativos. O projeto foi anunciado em 2024, mas ainda não há cronograma definido para o início das obras.

No Disney’s Animal Kingdom, as intervenções já começaram. A área conhecida como DinoLand está sendo desativada gradualmente para dar lugar a uma nova seção com temática das Américas Tropicais. A inauguração está prevista para 2027 e incluirá atrações inspiradas nos filmes Encanto e Indiana Jones, com foco em experiências imersivas.

O parque Disney’s Hollywood Studios também passará por reestruturação. Uma das principais mudanças envolve a criação de Monstropolis, nova área temática baseada no filme Monstros S.A.. A nova seção será construída no local atualmente ocupado pela área dos Muppets, que será transferida para o espaço da Rock ‘n’ Roller Coaster. A atração central da nova área será uma montanha-russa suspensa, inspirada nas cenas do filme.

As mudanças nos três parques integram um ciclo de expansão anunciado pela Disney para os próximos anos. O plano visa renovar áreas com menor fluxo de visitantes e fortalecer a presença de franquias recentes e clássicas do estúdio. A empresa ainda não divulgou prazos detalhados ou valores investidos nos novos projetos.