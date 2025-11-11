Pop

Após fechar várias atrações, Disney promete grandes mudanças nos parques para 2026

Diretoria dos parques da Disney e Universal anunciaram ao longo do ano reformas e fechamento permanente de atrações populares entre os visitantes

Mateus Omena
Repórter

Publicado em 11 de novembro de 2025 às 18h29.

Última atualização em 11 de novembro de 2025 às 18h32.

Tudo sobreEstados Unidos (EUA)
Orlando é um destino dos sonhos dos brasileiros, mas os parques temáticos podem frustrar muitos viajantes a partir de 2026 com o fechamento de diversas atrações.

Neste ano, vários pontos turísticos e brinquedos populares da Disney e Universal foram desativados permanentemente ou para reformas. Como justificativa, os administradores dos parques apontaram a necessidade de segurança das atrações e renovação diante das mudanças no perfil dos visitantes.

Quais atrações fecharam em Orlando em 2025?

Star Wars Launch Bay - Hollywood Studios

O Star Wars Launch Bay, localizado no parque Disney’s Hollywood Studios, é um espaço dedicado exclusivamente ao universo da franquia Star Wars. A área reúne experiências interativas voltadas aos visitantes, com foco em elementos que marcaram a produção dos filmes.

Entre as atrações, o espaço conta com um mini museu que exibe protótipos, figurinos, miniaturas e adereços utilizados nas produções cinematográficas. Há também uma sala de cinema que apresenta um documentário curto sobre os bastidores da saga.

A área oferece ainda encontros com personagens como Darth Vader, Chewbacca, BB-8 e Kylo Ren. O local foi projetado para atender ao público interessado em conteúdos da franquia Star Wars e permanece como uma das áreas temáticas mais visitadas do parque.

Quando fechou? 24 de setembro de 2025

Remy’s Ratatouille Adventure - Epcot

A Disney anunciou que a atração Remy’s Ratatouille Adventure, localizada no Epcot, em Orlando, será fechada para reformas.

Assim como ocorreu com a versão da atração no Walt Disney Studios, na Disneyland Paris, a versão norte-americana também deixará de utilizar o formato em 3D. A experiência passará a ser exibida em 2D, conforme comunicado da empresa.

A atualização incluirá ajustes tecnológicos voltados à exibição de imagens com maior nitidez. A Disney informou ainda que melhorias na iluminação e novos elementos serão incorporados tanto à fila quanto à própria atração ao longo dos próximos meses.

Quando vai fechar? Em novembro de 2025.

The Boneyard - Animal Kingdom

O The Boneyard é uma área de recreação localizada no parque Disney’s Animal Kingdom, dentro da seção DinoLand U.S.A. Projetado com foco no público infantil, o espaço simula um sítio de escavação arqueológica em formato de playground temático.

A atração oferece estruturas como tobogãs, túneis, pontes suspensas e áreas para escavação, onde as crianças podem interagir com réplicas de fósseis. O ambiente foi desenvolvido para promover experiências educativas ligadas à paleontologia, por meio de atividades lúdicas.

Com entrada controlada e espaço cercado, o The Boneyard funciona como ponto de apoio para famílias com crianças pequenas, oferecendo uma alternativa segura de recreação dentro do parque.

Quando fechou? 1 de setembro de 2025.

Donald's Dino-Bash! - Animal Kingdom

Trata-se de uma festa pré-histórica organizada pelo Pato Donald para celebrar seus ancestrais dinossauros, acompanhado por seus amigos, como Margarida, Tico e Teco, Pateta e Pluto, com todos vestidos com trajes temáticos de dinossauro. O evento inclui encontros com personagens, decoração temática divertida, atividades interativas e uma festa animada que visa criar uma experiência alegre e envolvente para todas as idades. Foi lançado em 2018 como parte do evento Incredible Summer e traz elementos como música festiva, jogos e uma atmosfera de celebração especial no parque

Quando será fechado? Data ainda vai ser anunciada.

Dinosaur - Animal Kingdom Theme Park

Dinosaur é uma das atrações do parque Disney’s Animal Kingdom, em Walt Disney World, voltada à ambientação em um cenário pré-histórico. A experiência conduz os visitantes por uma missão simulada de resgate no período Cretáceo final.

Na atração, os participantes embarcam em um veículo chamado Time Rover. O percurso se desenvolve em um ambiente escuro com efeitos visuais e sonoros, além de figuras animatrônicas que representam diferentes espécies de dinossauros, incluindo um iguanodonte.

Combinando simulação, movimento e ambientação temática, a atração propõe uma narrativa imersiva e permanece como uma das opções de entretenimento voltadas ao público interessado em dinossauros e aventuras científicas.

Quando vai fechar? Em 2026 (data ainda será definida)

Rock 'n' Roller Coaster do Aerosmith - Hollywood Studios

A Rock 'n' Roller Coaster Starring Aerosmith é uma montanha-russa coberta localizada no parque Disney's Hollywood Studios, em Walt Disney World. A atração foi inaugurada em 1999 e utiliza tecnologia de lançamento linear para acelerar os veículos de 0 a 92 km/h em 2,8 segundos.

Durante o trajeto, os visitantes percorrem um cenário que simula o trânsito de Los Angeles, a bordo de uma limusine em alta velocidade. O percurso inclui três inversões e atinge até 5 vezes a força da gravidade, com trilha sonora da banda americana Aerosmith reproduzida por alto-falantes instalados nos assentos.

A atração combina elementos de montanha-russa com ambientação inspirada em produções musicais, fazendo referência a um estúdio e a um show de rock.

Quando vai fechar? Em 2026 (data ainda será definida)

O que esperar dos parques da Disney e Universal em 2026?

A Disney prepara uma série de mudanças em seus parques temáticos em Orlando nos próximos anos, com foco na ampliação de áreas temáticas e na inclusão de novas atrações.

O Magic Kingdom, parque mais antigo do complexo Walt Disney World, passará pela maior expansão de sua história. A nova área será inspirada em personagens clássicos considerados vilões, incluindo uma montanha-russa e cenários interativos. O projeto foi anunciado em 2024, mas ainda não há cronograma definido para o início das obras.

No Disney’s Animal Kingdom, as intervenções já começaram. A área conhecida como DinoLand está sendo desativada gradualmente para dar lugar a uma nova seção com temática das Américas Tropicais. A inauguração está prevista para 2027 e incluirá atrações inspiradas nos filmes Encanto e Indiana Jones, com foco em experiências imersivas.

O parque Disney’s Hollywood Studios também passará por reestruturação. Uma das principais mudanças envolve a criação de Monstropolis, nova área temática baseada no filme Monstros S.A.. A nova seção será construída no local atualmente ocupado pela área dos Muppets, que será transferida para o espaço da Rock ‘n’ Roller Coaster. A atração central da nova área será uma montanha-russa suspensa, inspirada nas cenas do filme.

As mudanças nos três parques integram um ciclo de expansão anunciado pela Disney para os próximos anos. O plano visa renovar áreas com menor fluxo de visitantes e fortalecer a presença de franquias recentes e clássicas do estúdio. A empresa ainda não divulgou prazos detalhados ou valores investidos nos novos projetos.

Acompanhe tudo sobre:Orlando (Flórida)DisneyParques de diversõesEstados Unidos (EUA)

