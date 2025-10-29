Tecnologia

Game Boy da Lego vira 'febre', e atualização faz preço disparar

Acessório será vendido em três versões, com preços que variam entre US$ 115 e US$ 220, e tem entrega prevista para março de 2026

Vanessa Loiola
Redatora

Publicado em 29 de outubro de 2025 às 06h25.

O BrickBoy, novo kit de atualização que transforma o Game Boy da Lego em um console funcional, foi lançado na plataforma Kickstarter, segundo informações do The Verge.

O produto permite rodar jogos por meio de emulação, mas chega ao mercado por um preço que supera o dobro do modelo original da Lego, vendido por cerca de US$ 60. A entrega está prevista para março de 2026.

O Kit Essencial, versão básica do BrickBoy, reproduz apenas títulos do Game Boy em escala de cinza e tem um alto-falante mono. O valor oficial é de € 129 (US$ 150), com desconto inicial para apoiadores de € 99 (US$ 115).

Mesmo com o abatimento, o custo ainda é superior ao de emuladores portáteis com desempenho mais avançado já disponíveis no mercado.

Três versões e funcionalidades adicionais

Além do Kit Essencial, há duas versões mais completas. O BrickBoy Gamer Kit adiciona suporte ao Game Boy Color e ao Game Boy Advance, compatibilidade com fones Bluetooth e bateria recarregável, por € 169 (US$ 197).

Já a Edição de Colecionador, para exibição funcional com demonstrações "jogáveis", custa € 189 (US$ 220).

Como funciona por meio de emulação, o BrickBoy dispensa cartuchos originais, diferentemente de outros kits que exigem mídias físicas. O produto amplia o uso de réplicas da Lego em projetos eletrônicos e de customização para o público nostálgico de videogames clássicos.

